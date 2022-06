LA SINISTRA DECADENTE CHE APPREZZA IL CAVIALE E VUOLE BALLARE IL CHA CHA IN CIABATTE – PANZA: "IL LIBRO DI FULVIO ABBATE E BOBO CRAXI, 'GAUCHE CAVIAR', RICORDA QUEI DIALOGHI SETTECENTESCHI TRA ACCADEMICI ARCADICI OPPURE OZIOSI. IL POLITICO DI RIFERIMENTO RESTA JACK LANG CON I SUOI CAPELLI 'COTONATI E BRIZZOLATI'. TRA I QUARTIERI IN ASCESA DOVE PRENDER CASA C'È NOLO, NORTH OF LORETO A MILANO. IL SOGNO È BALLARE IL CHA-CHA-CHA IN UN CHIRINGUITO INDOSSANDO 'CIABATTE DI MARCA RIGOROSAMENTE CHAMP DI PLASTICA'"

Pierluigi Panza per il Corriere della Sera

C'è o ci fu una benestante classe sociale occidentale chiamata gauche caviar , sinistra al caviale, il tedesco Salonkommunist , il francese Bourgeois-bohème , l'inglese Champagne socialist , l'americano Limousine liberal Lo scrittore Tom Wolfe, che ne vide gli appartenenti da vicino nel salotto della moglie di Leonard Bernstein a New York, in un articolo pubblicato l'8 giugno 1970 sul «New York Magazine» usò per descriverla la locuzione radical chic: l'articolo era accompagnato da una fotografia di tre donne bianche, vestite in abiti da sera, che salutavano col caratteristico braccio alzato e pugno chiuso con guanto nero, gesto di protesta delle Pantere Nere.

Questa datata sinistra glamour e decadente è ritratta in un libro a quattro mani di Fulvio Abbate e Bobo Craxi, Gauche caviar. Come salvare il socialismo con ironia (Baldini+Castoldi, pagine 248, e 18), che ricorda quei dialoghi settecenteschi tra accademici arcadici oppure oziosi.

Il libro è un ircocervo composto come quel gioco surrealista chiamato «Cadavere squisito» nel quale ciascun partecipante si passa un bigliettino per scrivere una frase e poi piega il margine e lo passa a un altro al fine di creare un testo frutto di spontaneità. Per leggere questo libro sono richiesti il piacere postmoderno per il situazionismo, l'inattualità, il vintage, lo spiazzamento, perché è composto da scambi di lettere tra i due autori che contengono irriverenti, colte e talvolta sconnesse riflessioni e ricordi sulla sinistra al caviale.

Fondato su fonti variabili, che vanno da Marx a Quelli della notte, il testo può essere letto come un ironico dizionarietto socio-culturale delle preferenze della sinistra col cashmere, le borse griffate e le cinture Hermès «indossate in bella posa davanti al Ponte Vecchio». Tra bon ton, zuppe di farro e profumo di lavanda emergono quali sono gli scrittori «giusti». Che non vanno letti, ma almeno citati come il Milan Kundera della Insostenibile leggerezza dell'essere e Fabio Volo, «perché incarna la profondità delle cose in superficie». Tra i filosofi più apprezzati ci sono Alain Finkielkraut, per il bel nome, e il «campione del settore» Bernard-Henri Lévy, che «innalza una pettinatura come nessuno al mondo».

Tra i vari artisti spicca il disegnatore Tullio Pericoli e la sua rubrica «Tutti da Fulvia il sabato sera» (tra mobili di design) mentre il politico di riferimento resta Jack Lang con i suoi capelli «cotonati e brizzolati» e casa arredata in stile Luigi XIII nel Marais, il quartiere più gay-friendly di Parigi dove le librerie espongono i volumi di Tom of Finland, si parva licet, il Michelangelo dell'illustrazione omosex. Per la cena, la mecca sono le ostriche da Bofinger, dietro Place de la Bastille.

Tra i quartieri in ascesa dove prender casa c'è NoLo, North of Loreto a Milano. Il sogno è ballare il cha-cha-cha in un chiringuito indossando «ciabatte di marca rigorosamente Champ di plastica», magari cantando Siamo i Watussi di Edoardo Vianello, cantante che i veri radical hanno conosciuto in una festa con Fausto Bertinotti. L'incubo contemporaneo è il loro essere i meno schierati pro-Zelensky, giusto per farsi notare dalla parte sbagliata della storia. Come gli Usbek e Rica delle Lettere persiane i due autori mostrano i peggiori difetti di una classe sociale in un dialogo semiserio strettamente declinato in chiave autobiografica e memorialistica.

