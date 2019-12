LA SINISTRA E’ MESSA DAVVERO MALE, ANCHE KEN LOACH SE NE E’ ACCORTO: “BISOGNA CONDANNARE IL MOVIMENTO OPERAIO E I SINDACATI PER AVER PERMESSO IL FALLIMENTO DELLA SINISTRA” – IL REGISTA PARLA POI DI 'BREXIT' E DI ELEZIONI IN UK: “ORA STIAMO SANGUINANDO IN GRAN BRETAGNA, ABBIAMO PERSO LE ELEZIONI PIÙ TERRIBILI DELLA STORIA DELLA MIA VITA” - DAL 2 GENNAIO NELLE SALE IL NUOVO FILM SUL LAVORO DEGLI ULTIMI - VIDEO

Il Ken Loach che non ti aspetti si manifesta a Bologna, in un incontro molto partecipativo, davanti a delegati Fiom dell' azienda di ingegneria meccanica in crisi «Samp» e a giovani del sindacato Rider, che poi è il mondo raccontato dal vecchio maestro in Sorry We Missed You (dal 2 gennaio per Lucky Red ): «Facendo questo film ci siamo accorti che il lavoro è cambiato, tutto ciò che negli anni passati avevano raggiunto i sindacati, garanzie e diritti, stavano scomparendo».

Poi l' affondo inatteso sul fallimento della sinistra: «Bisogna condannare apertamente il movimento operaio e i sindacati per aver permesso che sia accaduto». L' unica speranza, ha aggiunto, «risiede nella lotta continua, non possiamo fermarci. Non piangetevi addosso, organizzatevi».

Il regista, 83 anni, mite nell' eloquio ma duro nel raccontare le miserie del mondo, ha parlato dopo la proiezione del suo film, su un uomo di mezz' età costretto a ricominciare da capo dopo aver perso il lavoro, e si ricicla freelance nelle consegne a domicilio.

«L' idea mi è venuta nelle mense di sostegno alle categorie più povere. Ho incontrato lavoratori (non disoccupati), che non riuscivano a mantenere le loro famigli».

Ci sono 14 milioni di poveri in Inghilterra, dice che tutto è nato «quarant' anni fa con Margaret Thatcher, che ha distrutto i diritti dei lavoratori», ma ha stigmatizzato che il partito laburista e i sindacati non abbiano fatto argine a questa deriva. Sulla Brexit: «Ora stiamo sanguinando in Gran Bretagna, abbiamo perso le elezioni più terribili della storia della mia vita». Il due volte Palma d' oro a Cannes, ha autografato la maglietta gialla che un sindacalista Rider ha indossato nelle venti volte in cui ha scioperato, prima di vedere rispettate alcune regole e diritti del suo lavoro. Nella sala Lumière della Cineteca di Bologna, Ken Loach si è mostrato felice di vedere «lavoratori così coriacei».

