30 mag 2023 15:15

SIPARIO! LA PROSSIMA STAGIONE DELLA SCALA SARA’ APERTA DAL “DON CARLO” DIRETTA DA RICCARDO CHAILLY CON ANNA NETREBKO - NELL’ANNIVERSARIO DELLA CALLAS TORNA MÉDÉE IN FRANCESE CON REGIA DI DAMIANO MICHIELETTO E SIMON BOCCANEGRA DIRETTO DA LORENZO VIOTTI - IN CARTELLONE ANCHE MUTI, GATTI, CHUNG E SALONEN – NESSUN TIMORE SUL DECRETO SUI SETTANT’ANNI PER I SOVRINTENDENTI. MEYER AFFERMA: “SIAMO SERENI E LAVORIAMO ANCHE PER LE STAGIONI FUTURE”