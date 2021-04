IL SISTEMA DAVIGO NON VALE PER I MAGISTRATI – SALLUSTI INFILZA L'EX MAGISTRATO CHE A “DIMARTEDI” SI E’ SCAGLIATO CONTRO BRIATORE CONDANNATO PER TRUFFA CHE ORA FA LA STAR DELLO SPETTACOLO: “UN IMPRENDITORE CHE SBAGLIA VOLONTARIAMENTE O NO UNA FATTURA MERITA LA GOGNA PERPETUA, MENTRE PER I SUOI COLLEGHI E AMICI CHE SBAGLIANO UN ARRESTO (COSA UN PO' PIÙ GRAVE ANCHE IN PUNTA DI COSTITUZIONE) C'È L'IMPUNITÀ PERPETUA? I MAGISTRATI FANNO UN MUCCHIO DI DANNI” - VIDEO

Alessandro Sallusti per “il Giornale”

L' altra sera, ospite da Floris a diMartedì, l' ex magistrato Piercamillo Davigo è tornato a sostenere che abbiamo una classe politica nella quale chi finisce sotto inchiesta e non collabora «è destinato a una folgorante carriera» e che minimo «diventa deputato».

Invitato a fare nomi dal conduttore, Davigo ha citato Flavio Briatore, «condannato per truffa ha goduto di un' amnistia» ed è tornato in Italia «a fare la star dello spettacolo» perché da noi «funziona così, da noi non esiste il danno reputazionale».

A parte che Briatore non è un politico né un uomo di spettacolo, ma un imprenditore che dà lavoro a mille persone in giro per il mondo; a parte che il tribunale di Torino, con ordinanza del 15 marzo 2010, lo ha riabilitato pienamente con estinzione di ogni effetto penale; a parte questo, Davigo ha centrato il punto del «danno reputazionale», che non dovrebbe valere solo per i politici.

Per esempio, come ha svelato ieri la Repubblica, i magistrati fanno un mucchio di danni. Nel 2020 lo Stato ha dovuto pagare 46 milioni in risarcimenti a cittadini finiti ingiustamente in cella o condannati per errori giudiziari (dal 1992, anno di inizio dell' epopea dei Davigo, la cifra è astronomica: 870 milioni per trentamila soggetti). Qualcuno di questi magistrati incapaci o in malafede è stato messo fuori dal «sistema Davigo»? Non proprio: nel triennio 2017-2019, su tremila errori giudiziari, il Csm ha avviato solo 53 accertamenti, conclusi con solo 4 censure.

E lei, dottor Davigo, ci viene a parlare di Briatore? Un imprenditore che sbaglia volontariamente o no una fattura merita la gogna perpetua, mentre per i suoi colleghi e amici che sbagliano un arresto (cosa un po' più grave anche in punta di Costituzione) c' è l' impunità perpetua?

Diciannove inchieste politiche su Antonio Bassolino e zero condanne, dieci anni di calvario giudiziario per il sindaco di Parma Pietro Vignali (costretto alle dimissioni) conclusi con l' assoluzione completa e le scuse del pm («mi sono sbagliato«) e lei, dottor Davigo, fa il maestrino moralista in tv con i politici e con Briatore?

Nessun magistrato ha mai pagato per i suoi errori, anzi hanno fatto tutti carriera come se nulla fosse. In compenso, di politici e di cittadini innocenti la magistratura ne ha rovinati tanti. È proprio vero, gli incapaci sono «destinati a folgoranti carriere».

