SLURP! QUESTA SERA ''STRISCIA'' SI OCCUPA DI SANREMO E DELLA PASSEGGIATA DI AMADEUS ''BRANDIZZATA'' NUTELLA. MA NON È TIM LO SPONSOR UNICO? QUANDO IL PRESENTATORE È USCITO DALL'ARISTON CON EMMA, ERA TUTTA UNA COLATA DI CREMA ALLE NOCCIOLE FINO AL ''NUTELLA STAGE''. L’ANNO SCORSO, IL TENTATIVO DI INSERIRE IL MARCHIO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL AVEVA CREATO QUALCHE PROBLEMA TRA LA MULTINAZIONALE DOLCIARIA, LA RAI E BAGLIONI

Da ''Striscia la Notizia''

NUTELLA STAGE A SANREMO IN PIAZZA

Questa sera Striscia la notizia si occupa della prima serata del 70° Festival di Sanremo e, in particolare, della camminata in diretta di Amadeus ed Emma dal teatro Ariston al “Nutella stage” di piazza Colombo. Passeggiata che è sembrata un pretesto per far vedere i cartelloni con la scritta “Nutella” ai lati della passerella, come ha dichiarato l’on. Paolo Tiramani, membro della Commissione Vigilanza Rai: «Tim è lo sponsor principale, ma sembrava più un Nutella party.

Abbiamo visto striscioni di Nutella ovunque: una sovraesposizione pubblicitaria. Bisognerebbe chiederne conto e capire se tutto ciò è corretto». Il Tg satirico di Antonio Ricci continuerà a indagare per capire come e da chi vengono gestiti gli spazi pubblicitari esterni a Sanremo. Anche perché, già l’anno scorso, il tentativo di inserire il marchio Nutella all’interno del Festival aveva creato qualche problema tra la multinazionale dolciaria, la Rai e Claudio Baglioni, come documentato nel servizio che Striscia manda in onda questa sera.

EMMA SUL NUTELLA STAGE LA NUTELLA A SANREMO MA FUORI DALL ARISTON nutella stage sanremo 1 nutella stage sanremo