SOLDI BEN SPESI - IL VIAGGIO A SAINT-TROPEZ PER FESTEGGIARE I 52 ANNI DI JENNIFER LOPEZ E' COSTATO ALLA POPSTAR E A BEN AFFLECK UN OCCHIO DELLA TESTA - SOLTANTO L'AEREO, FORNITO DI SUPERLETTO MATRIMONIALE, COSTA 200 MILA DOLLARI - LO YACHT SU CUI HANNO SOGGIORNATO, DI PROPRIETA' DELL'ARMATORE RUSSO AKHMETO, 85 METRI DI SUPERLUSSO, E' IN VENDITA ALLA CIFRA DI 130 MILIONI DI DOLLARI - CHE NE PENSERA' L'EX MOGLIE DI BEN AFFLECK, PRIMA TRADITA PER UNA BABY SITTER E POI PER L'AMORE DELLA VITA?

Maria Luisa Agnese per il “Corriere della Sera”

jlo e ben affleck sullo yatch

Caro ci costa il ritorno di Fiamma. La celebrata reunion di Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo quasi vent' anni dal loro primo amore si celebra a favore di social e con gran dispendio di denaro da parte dei due neopiccioncini.

Per muoversi e ritrovarsi viaggiano su un aereo da 200 mila dollari, un Bombardier Global 7500, ovviamente fornito di superlettone matrimoniale e per il 52esimo compleanno di lei si sono regalati una minicrociera sugli 85 metri dello yacht Valerie appartenente al miliardario ucraino Rinat Akhmeto, sul mercato per 130 milioni di dollari.

jlo e ben affleck sullo yatch 8

Lì fanno giochi d'amore senza barriere per i fotografi su uno dei sei ponti, parcheggiati davanti alla costa di Saint-Tropez. I conti in tasca alla coppia li ha fatti il quotidiano «Daily Mail», guadagnandosi anche lui milioni di Like a ogni nuovo articolo.

Finiti i Brangelina (Brad Pitt più Angelina Jolie) tornano i doviziosi Bennifer, coppia di amore e di potere che si ripropone in versione addolcita, invecchiata ma non appannata. Lui forse resta un po' imbolsito, mentre Jelo posta immagini in bikini quasi meglio di quelle dei suoi ventanni e insieme inteneriscono il core dei fan.

jlo e ben affleck sullo yatch 4

Mentre trionfa il Ritorno di fiamma più caro della storia, un pensiero va a Jennifer Garner, l'attrice madre dei tre figli di Ben, prima tradita per una babysitter e ora per il grande amore di una vita.

