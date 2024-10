SOLDI, POTERE, MANIPOLAZIONE DEI MEDIA E UNO STUPRO: CHI HA PAURA DI DONALD TRUMP? UNA BOMBA SULLE PRESIDENZIALI USA: L’11 OTTOBRE ESCE NEGLI STATI UNITI (IL 17 OTTOBRE ARRIVA IN ITALIA) "THE APPRENTICE", IL FILM CHE RACCONTA L'ASCESA AL POTERE DI DONALD TRUMP SOTTO L'ALA PROTETTIVA DELLO SPIETATO AVVOCATO ROY COHN - IL FILM POTREBBE AVERE UN PESO SULLA SFIDA ALLA CASA BIANCA. NON A CASO, IL TEAM DEL TYCOON HA CERCATO DI BLOCCARE I FINANZIAMENTI ALLA PELLICOLA E HA MINACCIATO DI FARE CAUSA ALLA CASA DI PRODUZIONE PERCHÉ INCLUDE UNA SCENA IN CUI "THE DONALD" VIOLENTA LA SUA EX MOGLIE IVANA -… - VIDEO

Il film “The Apprentice, distribuito da Bim, sta per uscire in Usa (l’11 ottobre) e in Italia e in Europa (17ottobre), pochi giorni prima delle elezioni negli Stati Uniti. La pellicola può avere un peso nel risultato finale delle presidenziali.

Il film racconta quando Trump andava a riscuotere gli affitti per conto del padre nelle case popolari di New York, e l'incontro con l’avvocato Cohn (che lavorò contro i Rosenberg e per McCarthy), gay non dichiarato, a suo agio nei lussi, privo di ogni scrupolo.

Cohn spiega a Trump come conquistare ricchezza e potere attraverso inganno, intimidazione e manipolazione dei media. Quando Trump è ormai ricco e famoso, Cohn si ammala di Aids e i rapporti si rovesciano. Una storia su come funziona il potere, nella politica e nelle relazioni umane.

Il film è stato presentato a Cannes e ha poi avuto molte difficoltà ad essere distribuito anche per l’opposizione dello staff di Trump e per il ritiro di alcuni finanziatori. Steven Cheung, portavoce della campagna di Donald Trump ha dichiarato: “Questo film è pura diffamazione, non dovrebbe vedere la luce e non merita neanche di stare nella sezione DVD a metà prezzo di un videonoleggio prossimo alla chiusura”.

L’attore che fa Cohn è Jeremy Strong, uno dei protagonisti di “Succession”. L’avvocato Cohn era stato già interpretato da Al Pacino da James Woods nel film “Citizen Cohn”

Le tre regole di vita che Cohn insegna a Trump (e alla fine Trump rivende al suo biografo come sue):

1.Attacca attacca attacca

2.Non ammettere mai nulla, nega tutto

3.Proclama sempre di aver vinto, non ammettere mai la sconfitta

Ps: Il film include una scena controversa in cui il personaggio di Trump violenta la sua ex moglie Ivana

Anche dopo la presentazione a Cannes sembrava che stesse per non uscire, soprattutto non uscire prima delle elezioni. Steven Cheung, portavoce della campagna di Donald Trump dopo Cannes ha dichiarato a Variety:

"Faremo una causa per affrontare le palesemente false affermazioni di questi presunti cineasti. Questa spazzatura è pura finzione che sensazionalizza le bugie che sono state da tempo sfatate. Come per le prove illegali di Biden, questa è l'interferenza elettorale da parte delle élite di Hollywood, che sanno che il presidente Trump riprenderà la Casa Bianca e batterà il loro candidato preferito perché nulla di ciò hanno fatto ha funzionato. "

