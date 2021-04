Alberto Dandolo per OGGI

ELISA ISOARDI

ELISA ISOARDI RUBERA' IL POSTO ALLA PANICUCCI?

Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L' Isola dei famosi, occupera' al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin -off di Mattino Cinque durante il weekend con l'obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!

ROBERTA RUIU SI DA ALL' ACUSTICA

Vi ricordate le mitiche Lollipop? Ora la voce del gruppo Roberta Ruiu ha deciso di rivisitare le loro hit in chiave acustica trasformando la sua hit “Down, Dowm, Down” in versione classicheggiante. La cantante ha registrato gia' un video della nuova versione del tormentone anni '90. Lo scopo? Sostenere la riapertura dei teatri e la comunità LGBT. Raffinata e esperta di moda si butta dunque in un nuovo percorso, tra musica e impegno civile.

LA MANIA DI ORIETTA BERTI

Orietta Berti ha una mania: ogni volta che si reca in sala di registrazione si presenta con il testo della canzone stampato non su uno, ma su dieci fogli. Dice che questo le porta fortuna e sicurezza. Grande Orietta. Ci aspettiamo ora un suo duetto con i Maneskin che la cantante continua a chiamare "Naziskin". Pare che il gruppo romano vincitore dell' ultimo Festival di Sanremo stia componendo una canzone soft rock cucita su misura per lei.

RAJAE BEZZAZ DA STRISCIA AGLI SCAFFALI

Rajae Bezzaz e' una delle inviate di punta di Striscia la notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. La indomita Rajae in questi giorni e' stata avvistata a Dakar in Senegal. Cosa ci faceva? Ah, saperlo.. Nel frattempo la bella libica si e' data anche alla scrittura. Il suo primo lavoro si intitola "L' araba felice" (Cairo Editore). Sottotitolo? "La vita svelata di una musulmana poco ortodossa".

DE MARTINO DELOGU. SOLO AMICIZIA?

Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single: stiamo parlando di Andrea De Logu e Stefano De Martino. Tra la rossa conduttrice e lo showman naploetano pare sia nata una bella amicizia. I due sono infatti assai affiatati e tra loro, dicono i soliti beninformati, c'e' un gran feeling. Questa intesa avra' una evoluzione? Chi vivra' vedra'!

DAZN FA CRESCERE DILETTA LEOTTA

La notizia è in qualche modo storica: per la prima volta la Serie A dal prossimo agosto sarà visibile in esclusiva in streaming. Dazn ha acquistato i diritti triennali della competizione, una notizia che fa felice Diletta Leotta. Pare infatti che il suo ruolo sarà rafforzato ulteriormente con nuovi spazi, una sorta di "testimonial" del nuovo corso.

RAFFAELLA FICO PUNTA ALLA RADIO

Raffaella Fico e' da qualche tempo lontana dal piccolo schermo perche' ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua piccola Pia avuta da Mario Balotelli. Molto presto pero' la showgirl campana esordira' come conduttrice radiofonica: sara' al timone de "La paranza del sabato" su Radio Marte, storica emittente partenopea legata al Napoli Calcio. A quando il suo ritorno in tv?

JEDA SBARCA IN HONDURAS

Vera Gemma e' di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L' isola dei famosi. A suscitare molto interesse nel pubblico Jeda, il suo giovanissimo fidanzato (hanno 28 anni di differenza ndr). A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos'altro? Ah, saperlo...

