SONO ORE CONCITATE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI – IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ODG HA DECISO DI SEGNALARE AL CONSIGLIO DI DISCIPILINA DELL’ORDINE DEL LAZIO CONCITA DE GREGORIO – LA RAGIONE? GLI ARTICOLI “ABILISTI” DEL 4 E 5 AGOSTO PUBBLICATI DA “REPUBBLICA”, IN CUI CONCITA, PARLANDO DEGLI INFLUENCER, LI PARAGONAVA A “DEFICIENTI, DECEREBRATI ASSOLUTI CHE IN UN TEMPO NON COSÌ REMOTO SAREBBERO STATI ALLE DIFFERENZIALI”

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“BAVOSO SI PUÒ DIRE, CICCIONA GUAI?” – GIANLUCA NICOLETTI STRONCA CONCITA DE GREGORIO, CHE HA PARAGONATO GLI INFLUENCER A “DEFICIENTI, DECEREBRATI CHE IN UN TEMPO COSÌ REMOTO SAREBBERO STATI ALLE DIFFERENZIALI”: “È STATA UNA FITTA AL CUORE PER ME COME PER OGNI ALTRO GENITORE DI UN FIGLIO CON UN DEFICIT COGNITIVO. NESSUNO DOVREBBE PERMETTERSI DI RIASSUMERE IL LORO DISAGIO PER FORMULARE UN INSULTO, SOPRATTUTTO PER DEFINIRE PERSONE CHE SAREBBE MOLTO PIÙ SEMPLICE CHIAMARE ‘POVERI STRONZI’” – L’ARTICOLO RIPARATORE DI CONCITA: “CHIEDO SINCERAMENTE SCUSA. A MARGINE PENSO CHE SIA COMUNQUE LA MORTE DEL CONTESTO. IL POLITICAMENTE CORRETTO STA…”

 

https://m.dagospia.com/gianluca-nicoletti-stronca-concita-de-gregorio-che-ieri-ha-paragonato-gli-influencer-a-deficient-362774

 

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