1 apr 2020 18:47

SONO RIUSCITI A FAR INCAZZARE CRISTINA D'AVENA! ESCLUSA DALLO SHOW DI RAI 1 “MUSICA CHE UNISCE” LA CANTANTE, CELEBRE INTERPRETE DI SIGLE TV PER BAMBINI, SI SFOGA SUI SOCIAL: "VOLEVO ESSERCI. IN QUESTO MOMENTO COSÌ DELICATO AVREBBE FATTO PIACERE ANCHE A ME PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA INSIEME AI MIEI COLLEGHI. SAREBBE STATO UN OTTIMO MODO PER DARE…