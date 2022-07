DAGOREPORT! - GLI ORFANI DI DRAGHI ALLA RISCOSSA: VIA AL RASSEMBLEMENT CENTRISTA-PD PER ARGINARE LA QUASI CERTA VITTORIA DEL FASCIO-SOVRANISMO - PARTIRA’ UNA CAMPAGNA ELETTORALE AGGRESSIVA DEL CENTRO-SINISTRA TUTTA INCENTRATA SUL “DRAGHICIDIO” E SUL “PERICOLO NERO” - LETTA E FRIENDS SPINGERANNO SULLA SCELTA DI CAMPO: O CON NOI EURO-DRAGHIANI O CONSEGNERETE L'ITALIA ALLA “ORBAN IN GONNELLA” (MELONI), AL PUTINIANO SALVINI, AL PUTTANIERE BERLUSCONI, ORMAI INCAPACE DI INTENDERE E DI SCOPARE - MATTARELLA INCAZZATO CON DRAGHI: HA TROVATO IL SUO DISCORSO DIVISIVO E OSTILE E ANCHE UN PO' PERONISTA - L'ULTIMO TENTATIVO DI GIANNI LETTA: CHIAMA B. E VIENE RIMBALZATO DALLA ''CENTRALINISTA'' LICIA RONZULLI - MACRON, SCHOLZ E VATICANO IN MOVIMENTO...