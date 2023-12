SONO STROMBOLI VOSTRI! – LA RAI HA DECISO DI MANDARE IN ONDA LA FICTON SULLA PROTEZIONE CIVILE CHE CAUSÒ UN DEVASTANTE INCENDIO A STROMBOLI, DURANTE LE RIPRESE NEL MAGGIO 2022. PECCATO CHE NESSUNO ABBIA MAI RIPAGATO I 70 MILIONI DI DANNI E CHE L'INCHIESTA APERTA SIA SU UN BINARIO MORTO – PER CHIUDERE LA QUESTIONE LA DIRETTRICE DI RAI FICTION, MARIA PIA AMMIRATI, PROPONE QUALCHE PASSAGGIO TELEVISIVO PER “VEICOLARE LE BELLEZZE DELL’ISOLA, IL MARE, I PROFUMI, L’ANIMA LABORIOSA…” – LA RIVOLTA DEL SINDACO E DEGLI ABITANTI

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

INCENDIO STROMBOLI

A maggio 2022 l’incendio devastante che ha messo a nudo i fianchi del vulcano, ad agosto l’inevitabile alluvione. Un’isola sconvolta e abbandonata, 70 milioni di danni che nessuno ha mai ripagato, nessun colpevole, nessun responsabile. Tutto per una fiction dal titolo paradossale Protezione civile, protagonista Ambra Angiolini, sul cui set (per una imperdonabile leggerezza) si sono scatenate le fiamme.

Un anno e mezzo dopo, quando di quella serie tv mai ultimata (almeno in loco) si erano ormai perse le tracce, una lettera firmata dalla direttrice di Rai fiction con una sconcertante proposta di riappacificazione, scatena la rivolta a Stromboli.

Maria Pia Ammirati

Il primo episodio in visione diventa “un evento-anteprima che possa coinvolgere l’intera comunità dell’isola ricostruendo il rapporto tra il servizio pubblico e la comunità”. Più “spazio e risalto nei nostri palinsesti al sole, al mare, ai profumi di Stromboli”, l’offerta di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction al sindaco Riccardo Gullo che – d’accordo con i cittadini di Stromboli riuniti in una caldissima assemblea – l’ha ritenuta irricevibile rispondendo sostanzialmente: “Grazie, anche no. Fatevi risentire solo quando avrete una seria proposta di risarcimento dei danni subìti dall’isola”.

[…]

A maggio 2022, in una giornata di fortissimo scirocco, quando un fuoco incredibilmente acceso dalla troupe durante la preparazione di una scena della fiction scatenò l’inferno, la gente dell’isola fu lasciata sola, gli abitanti costretti ad affrontare il fuoco a mani nude, con vanghe e l’acqua dei pozzi per salvare le case.

incendio stromboli

Due mesi dopo, quando una bomba d’acqua provocò un fiume di fango che nella notte invase case e stradine provocando enormi danni e solo miracolosamente nessuna vittima, abitanti e turisti da soli spalarono fango per giorni.

E dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per individuare le responsabilità più nessuna traccia, così come nessuna traccia della società 11 marzo Film srl che stava girando la fiction per conto della Rai.

Poi, qualche settimana fa, l’inatteso tentativo di conciliazione di Rai Fiction che rivela la decisione a sorpresa di mandare in onda comunque la serie tv che si pensava accantonata non fosse altro perché, dopo l’incendio, la troupe si allontanò precipitosamente da Stromboli senza completare le riprese delle scene previste.

“Confidavamo che l’accertamento delle responsabilità sarebbe stato più celere e siamo in attesa delle determinazioni delle autorità competenti”, scrive la direttrice di Rai Fiction ma c’è la serie da mandare in onda e allora perché non cercare di chiudere la cosa amichevolmente con gli strombolani offrendo qualche passaggio televisivo per veicolare “le bellezze dell’isola, il sole, il mare, i profumi, l’anima laboriosa, lo spirito d'accoglienza, la forza dei sentimenti…” e chi più ne ha più ne metta.

AMBRA A STROMBOLI

Apriti cielo. Tutti d’accordo, sindaco e strombolani a respingere al mittente una proposta che suona offensiva. “E’ emersa una forte contrarietà ad attivare qualsiasi forma di dialogo – replica il sindaco Gullo - non possiamo che esprimere stupore e disappunto per la totale assenza di solidarietà alla popolazione in seguito al grave evento che ha messo a dura prova gli abitanti e che ha causato notevoli danni. E del tutto evidente che tale vostra condotta, insieme a quella della società 11 marzo Film”, continua il sindaco, “non può certamente definirsi collaborativa e la popolazione di Stromboli ne serba un triste e nefasto ricordo”. […]

incendio stromboli INCENDIO STROMBOLI 2 Maria Pia Ammirati AMBRA A STROMBOLI