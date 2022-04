Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

MONICA MAGGIONI

Gli ascolti Tv e i Dati Auditel di domenica 17 aprile 2022, giorno di Pasqua, vedono su Rai1 in prima serata la messa in onda dello strapubblicizzato documentario Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, realizzato dal Dicastero per la Comunicazione Vaticana in collaborazione con Rai Cultura.

"Strapubblicizzato" perché non possiamo non ricordare i toni trionfali da parte dell'Ad Rai Carlo Fuortes al Corriere della Sera, con l'annuncio eclatante di un "regalo di Pasqua" che lasciava intendere si trattasse di una esclusiva serata speciale di Rai1 in diretta con il Pontefice, e che invece poi - complice l'immediata smentita di Dagospia e, in seguito, dello stesso Vaticano - si era rivelata la mera divulgazione di un documentario realizzato dalla Santa Sede, introdotto da un contributo di Roberto Benigni.

ROBERTO BENIGNI

Essendo inoltre il documentario prodotto in collaborazione con Rai Cultura, ci si domanda cosa c'entrasse la presentazione di Monica Maggioni, Direttrice del Tg1, testata che peraltro qualche settimana fa - stigmatizzata da Avvenire - aveva ignorato in ben due edizioni l'intervento del Papa sulle spese militari. Tentativo di riparare dopo lo scivolone diplomatico con il Vaticano? Chissà. Sta di fatto che, volenti o nolenti, i telespettatori si sono visti spuntar fuori la Maggioni pure dall'uovo di Pasqua...

papa bergoglio e roberto benigni

Ma dall'uovo è uscita anche una brutta sorpresa Auditel per Rai1. Tornando agli ascolti, infatti, non si può dire esattamente un successo di pubblico quel 13.3% di share con 2.733.000 spettatori, preceduto dall'intervento di Benigni che ha totalizzato il 15.9% con 3.413.000 spettatori.

PAPA FRANCESCO

La Rai potrebbe obiettare che era la sera di Pasqua e quindi la platea era ridotta... e invece non è così perché basta guardare il traino de I Soliti Ignoti: 4.803.000 spettatori con il 23.0% di share.

Quindi a conti fatti, rispetto alla trasmissione condotta da Amadeus che lo precedeva, l'introduzione di Benigni ha perso 1.400.000 spettatori e ben 7 punti di share. Cifre ulteriormente ridottesi con l'arrivo della Maggioni e del documentario sui Vangeli. E il tutto senza diretta concorrenza, visto che su Canale5 andava in onda la sconosciuta telenovela spagnola Gli eredi della terra già pubblicata su Netflix...