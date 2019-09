SORPRESONA A-MARA PER FAZIO! LA VENIER SCIPPA ORIETTA BERTI A “FABIOLO”, LA CANTANTE ENTRA A FAR PARTE DEL CAST FISSO DI “DOMENICA IN” – LA CONDUTTRICE: “LEI MI TRAVOLGE CON LA SUA ALLEGRIA, SIAMO 2 PAZZERELLE” - SECONDO ‘TVBLOG’, LA SCELTA DELLA BERTI INDICA CHE LA CANTANTE HA DECISO DI LASCIARE IL "TAVOLO" DI 'CHE FUORI TEMPO CHE FA'…

"Domenica In è piaciuta così tanto lo scorso anno che non voglio cambiarne l'impianto", dice Mara Venier a Gente, "mi avevano chiesto di allungarla, ma ho preferito mantenere gli stessi orari, garantendo una diretta di alto livello. Ci saranno ospiti, tanti amici che tornano volentieri, artisti che hanno fiducia in me e che si lasciano intervistare regalando storie e aneddoti con generosità".

Romina Power ed Amadeus, conduttore di Sanremo, saranno gli ospiti della prima puntata. A far parte del cast fisso per tutta la stagione ci sarà Orietta Berti: "Siamo amiche da tanti anni", dice la Venier, siamo pazzerelle, lei mi travolge con la sua allegria". Mara e Orietta hanno già fatto una Domenica In insieme, nella stagione 1995/1996. Secondo TvBlog, la scelta della Berti indica che la cantante ha deciso di lasciare il "tavolo" di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio. Che dispettaccio.

