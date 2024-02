SOTTO SOTTO C'E' UN CAZZULLO – “IL FOGLIO”: “SE NEL CASO DI TOTTI FATALE È STATA L’INTERVISTA DATA DAL PUPONE AL 'CORRIERE DELLA SERA', IN CUI ACCUSAVA LA MOGLIE DI AVERGLI RUBATO I POI CELEBRI ROLEX, A NOI RISULTA CHE ANCHE FERRAGNI STIA PER CONCEDERE UNA CLAMOROSA INTERVISTA AL CORRIERE” – “I PIÙ PESSIMISTI TEMONO UN’ONDATA DI ULTERIORI BIOPIC IN ARRIVO. A PARTIRE DA QUELLO CHE POTREBBE CHIAMARSI, INVECE CHE “UNICA”, “UNICO”, COME IL MODULO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, VISTE LE ULTIME SPARATE FISCALI DI FEDEZ…” – VIDEO: IL RAPPER ACCUSA TRAVAGLIO DI ESSERE “LASCIVO” (INTENDEVA “LASSISTA”)

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FERRAGNI E FEDEZ

Sarà per il “lascivo” al posto del “lassista”, per tutti i guai combinati negli anni, per i baci sanremesi dell’anno scorso – sembrano passati vent’anni – insomma secondo Dagospia e ormai diverse fonti Fedez se n’è andato di casa.

Casa fatale, attico City Life di Daniel Libeskind (ma ci torneremo). Immerso nelle polveri sottili. Viene in mente naturalmente l’altro divorzio, quello Totti-Blasi, soprattutto per le case anzi le “dimore” […]. Si è detto mille volte, il Torrino, parte di Eur che pare Beverly Hills, dove vivevano i Totti e pure i Meloni, è la cosa più City Life che esista a Roma: anche lì Suv, signore con extension che scendono dalla Lamborghini in tutina Gucci bianca, ecc. ecc. […]

Fedez è sempre sembrato, nella sua dabbenaggine, più umano, dotato di emozioni, mentre Ferragni la si ricorda, nella indimenticabile serie tv Amazon Prime, percorsa da sincero stupore monodimensionale. Ma come, sei triste?, chiedeva. Basta guardarsi allo specchio, sorridersi, e la tristezza passa! Accusata di freddezza anche Ilary, che non avrebbe saputo gestire il male di vivere del fragile Pupone […].

Di sicuro questi uomini-puponi non ne azzeccano una (il vocabolario è l’ultimo dei loro problemi, anche se Fedez che accusava Travaglio di lascivia intendendo lassismo resta una gran pagina audiovisiva). Se Giambruno ha fatto la sua comparsa il giorno di San Valentino presentando in un teatro romano il libro di Candida Morvillo […], bisogna dire con grande autoironia, le migliori menti del paese lo scrutavano in cerca di un segno, un presagio, una strategia: che ci vuole dire?

Che messaggio vuole comunicare? Anche lì, l’idea dell’ex first gentiluomo che si aggira in blu estoril senza meta mentre la femmina deve gestire il disgraziato paese, fa tenerezza. Chissà se anche in quella coppia la dura è lei.

Nel caso di Ferragni la volontà di potenza tutti la attribuiscono alla mamma, la formidabile scrittrice di gialli erotici che ha proiettato alcune frustrazioni […] sulle figlie, diventate poi ambiziosissime. A far psicologia spicciola. Come scrittrice di gialli erotici c’è un’altra mamma fatale alla patria, la signora Paratore in Meloni.

[…] Ma a parte le case, altre somiglianze tra questi tre divorzi sull’asse Roma-Milano: le famiglie allargate, matriarcati con papà tranquilli e laterali, addirittura papà Meloni rimosso, non pervenuto Giambruno père, il Lucia ama le belle macchine, conduce vita ritirata il dentista riflessivo Marco Ferragni.

Di sicuro, […] col divorzio si ha poi quello snodo narrativo che la faccenda agognava. […] Un capro espiatorio cui addossare colpe e dispiaceri, per poi proseguire col nuovo capitolo. Si pensava tutti che a rotolare sarebbe stato il fidato manager che ha accompagnato tutta l’ascesa di Ferragni, Fabio Maria Damato, ma va benissimo anche Fedez, evidentemente meno strategico alla causa.

Comunque: il dado è tratto e gli italiani che hanno il cuore tenero e la memoria corta saranno pronti a perdonare “Chiara” che potrà tornare nei nuovi panni della separata cuore infranto […]. Certo, pesa però la malattia di Fedez.

E se le tensioni in casa Meloni sono più sull’asse Arianna, la sorella sposata col ministro Lollobrigida, anche lui un discreto casinaro, anche lui portatore di estetica metrosexual col “rinforzino” ai capelli sdoganato a destra, per adesso Melory Blasi (!) e Valentina e Francesca Ferragni sono state da quel che si sa di supporto alle rispettive sorelle più celebri.

Rimane poi la gestione mediatica delle separazioni: se Meloni è stata veloce come un falco, un post su Instagram e via, senza sbavature né interviste a cuore aperto, quella di Ferragni si sta trascinando tra gossip e controgossip.

E se nel caso di Totti fatale è stata l’intervista data dal Pupone al Corriere della Sera, in cui accusava la moglie di avergli rubato i poi celebri Rolex, a noi risulta che anche Ferragni stia per concedere una clamorosa intervista al Corriere, anche consigliata dai nuovi consulenti (chiamati troppo tardi, ma vabbè) della società di pr Community che la coadiuvano dopo la débâcle dei mesi scorsi, e mentre gli avvocati dello studio Gianni Origoni sono al lavoro.

[…] Un’altra intervista in arrivo e confermata è invece a Fabio Fazio. E lì sarà il gran ritorno sulle scene, il 3 marzo, e si vedrà quale sarà il tono, se ci saranno lacrime, e quali disvelamenti.

Anche lì però bisogna stare attenti, perché queste interviste poi di solito scatenano ulteriore conflitto che interferisce con le pratiche legali. Sarebbe interessante sapere cosa dice di tutta la situazione la nonna di Fedez, Luciana Violini, cartomante per hobby, che previsioni fa per il futuro. La nonna ha tutto un seguito su Instagram ed è anche orgogliosamente mussoliniana: potrebbe fare le carte anche su Meloni e le regionali in Sardegna (o avere un posto fisso a Rete4). I più pessimisti infine temono un’ondata di ulteriori biopic in arrivo. A partire da quello che potrebbe chiamarsi, invece che “Unica”, “Unico”, come il modulo della dichiarazione dei redditi, viste le ultime sparate fiscali di Fedez.

