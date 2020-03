LO SPECIALE TG1 PANDEMIA (18,6%) VS ''GRANDE FRATELLO VIP'' (19%), INTERROTTO DALL'EDIZIONE STRAORDINARIA DEL TG5 CON LA CONFERENZA DI CONTE (21,7%) - PALOMBA SPECIAL AL POSTO DI CHIAMBRETTI (5,6%) - MENTANA SPECIAL (7,4%) - SCIARELLI IN CALO (6,7%): CHI LI VEDE SE STIAMO TUTTI CHIUSI IN CASA? - AMADEUS (20,2%) - 'STRISCIA' (17,1%), MORENO (6,9%), PALOMBA (6,1-6,3%) - GRUBER (8,3%) - E.DANIELE (16,7-17%) - 'FORUM' (14,5%), ISOARDI (12%) - MANNONI (9,7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

BARBARA PALOMBELLI MASCHERINA

Su Rai1 Speciale TG1 – Pandemia, in onda dalle 21.33 alle 22.56, ha conquistato 5.610.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del TG5, in onda dalle 21.37 alle 21.56, ha informato 7.041.000 spettatori con il 21.7%. Grande Fratello Vip, in onda dalle 22.06 alle 25.10, ha raccolto davanti al video 3.743.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Il Cacciatore 2 ha interessato 1.622.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian ha catturato l’attenzione di 1.787.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.792.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%.

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.637.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 il TgLa7 Speciale sigla il 7.4% con 2.352.000 spettatori e Atlantide – Fuga dalla guerra ha registrato 776.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 l’esordio di Antonino Chef Academy in prima visione free ha segnato l’1.9% con 540.000 spettatori mentre sul Nove Una Bugia di Troppo ha catturato l’attenzione di 416.000 spettatori (1.4%). Su Rai Premium la replica de La Vita Promessa sigla lo 0.8% con 237.000 spettatori. Su RaiNews RaiNews Sera informa 268.000 spettatori (0.8%) dalle 21.00 alle 21.57 e 268.000 spettatori (0.9%) dalle 21.59 alle 22.26. Su Sky Sport Uno il match Liverpool – Atletico Madrid è la scelta di 669.000 spettatori con il 2.3%.

federica sciarelli chi l ha visto

Access Prime Time

Otto e Mezzo 8.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.364.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.388.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 6.9% con 2.183.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.189.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.540.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole 1.906.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.856.000 individui all’ascolto (6.1%) nella prima parte e 2.016.000 (6.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.594.000 spettatori (8.3%). Su TV8 Guess my Age piace a 626.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Blob 4.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.132.000 spettatori (18.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.010.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.285.000 spettatori con il 15.4% di share e Avanti un Altro! 4.905.000 con il 19% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 915.000 spettatori (3.6%) nel primo tempo e 1.307.000 (4.5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 4.9% con 1.146.000 spettatori e CSI ha totalizzato 676.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.446.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.3% con 713.000 spettatori nella prima parte e il 3.6% con 1.016.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 283.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 472.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Sono le Venti piace a 247.000 spettatori (0.8%).

mentana

Daytime Mattina

Mattino Cinque 16.7%-18.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.283.000 telespettatori con il 19.4% di share; la prima parte di Storie Italiane ottiene 1.366.000 spettatori con il 16.1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.411.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e 1.550.000 (18.4%) nella seconda. Su Rai 2 L’Albero Azzurro sigla lo 0.3% con 21.000 spettatori e Radio 2 Social Club il 2.7% con 229.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 103.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e a 153.000 (1.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 883.000 spettatori pari al 10.6% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.6% con 646.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 112.000 spettatori con share dell’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 353.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 466.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco 12%.

elisa isoardi

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 17% con 1.645.000 spettatori. La Prova del Cuoco ha raccolto 1.885.000 spettatori con il 12%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.766.000 telespettatori con il 14.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 544.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 1.269.000 (8.4%) nella seconda. Su Italia 1 The Flash piace a 251.000 spettatori con il 2.2% di share, il GF Vip a 1.157.000 spettatori (6.2%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.355.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 574.000 spettatori (5.8%), Quante Storie si porta al 5% con 912.000 spettatori e Passato e Presente al 3% con 597.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 182.000 spettatori con l’1.8% di share nella prima parte e 335.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 755.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 667.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 855.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto, in onda solo per 26 minuti, al 3.2%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.167.000 spettatori (12.5% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 2.349.000 spettatori (15.9%). La Vita in Diretta informa 3.008.000 spettatori con il 17.7% (presentazione 2.388.000 – 16.3%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.972.000 spettatori (14.9%), Una Vita ha convinto 2.728.000 spettatori con il 14.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20% con 3.239.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 17.9% con 2.645.000 spettatori). Il GF Vip è seguito da 17.6.000 spettatori (2.541%) e Amici di Maria De Filippi da 2.672.000 spettatori (18.4%). Il Segreto sigla il 18.1% con 2.659.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.1% con 2.541.000 spettatori nella prima parte, al 16.3% con 2.974.000 spettatori nella seconda e al 14% con 2.801.000 spettatori nella terza, di breve durata.

alfonso signorini

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 609.000 spettatori (3.2%), Speciale Rai Parlamento 294.000 (1.7%), La Caccia 487.000 (3.3%) e Il Castello di Schreckenstein è la scelta di 313.000 spettatori (2.1%) Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.204.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio, 1.206.000 (6.8%) nel secondo e 1.071.000 (6.4%) nel terzo. La Bella e la Bestia diverte 796.000 spettatori (5.2%) e il GF Vip 623.000 (3.4%). Su Rai3 il TGR delle 14.00 si porta al 19.6% con 3.802.000 spettatori; Rai Parlamento Speciale ha fatto compagnia a 482.000 spettatori (3.3%) e Geo a 1.534.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.118.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 730.000 spettatori con il 4.7% mentre Tagadoc 339.000 (2.2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 272.000 spettatori (1.6%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 232.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Champions League 7.5%.

Su Rai1 The English Teacher convince 1.272.000 spettatori con il 7% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip Night ha totalizzato una media di 1.698.000 spettatori pari ad uno share del 23.9% e il Grande Fratello Vip Live ha fatto compagnia a 1.036.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 Mai Stati Uniti segna 609.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 9.7% con 1.153.000 spettatori. Su Italia1 Champions League viene visto da una media di 665.000 ascoltatori con il 7.5% di share. Su Rete4 The Gift ha segnato il 3% con 355.000 spettatori. Su La5 Senza Trucco sigla lo 0.4% con 60.000 spettatori nella prima puntata e lo 0.3% con 32.000 spettatori nella seconda.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.736.000 (23.6%)

Ore 20.00 7.900.000 (26.8%)

maria de filippi

TG2

Ore 13.00 3.411.000 (17.7%)

Ore 20.30 2.746.000 (8.9%)

TG3

Ore 14.25 2.601.000 (14.4%)

Ore 19.00 3.252.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 3.999.000 (20.6%)

Ore 20.00 6.490.000 (21.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.254.000 (14.1%)

Ore 18.30 1.521.000 (7.4%)

TG4

Ore 12.00 580.000 (4.4%)

Ore 18.55 985.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 957.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.715.000 (5.8%)