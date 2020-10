Filippo Brunamonti per “la Repubblica”

malcolm mcdowell truth seekers

«Io sono ancora qua». Esordisce così Malcolm McDowell, 77 anni, occhi da pistolero e bandana rossa legata al collo. Da marzo è chiuso in casa a Santa Barbara. «È come se, a forza di accarezzare lo scenario distopico di Burgess, ci fossi caduto dentro». Il riferimento è al semi-lockdown della California e al controverso Arancia meccanica, il romanzo di Anthony Burgess adattato da Stanley Kubrick nel '71.

McDowell interpretava Alexander "Alex" DeLarge, capo della banda criminale dei Drughi che picchiava a suon di Singin' in the rain: «Per nove mesi Stanley mi ha sottoposto ogni giorno a ore di film e immagini ultraviolente: campi di concentramento, corpi accatastati».

malcolm mcdowell arancia meccanica

L' insolente principe degli anni Settanta, nato nello Yorkshire, ha più di 300 produzioni alle spalle ma, confessa, «tendo a dimenticare tutto quello che ho fatto nella vita».

In Se... di Lindsay Anderson dava il via a una rivoluzione dentro una scuola inglese; con Caligola di Tinto Brass entrava nel mito erotico di Penthouse accanto a Helen Mirren. La sua nuova scommessa si chiama Truth Seekers, serie dal tono soprannaturale creata, tra gli altri, dall' incorreggibile duo Nick Frost e Simon Pegg ( L' alba dei morti dementi e La fine del mondo), su Amazon Prime Video dal 30 ottobre.

malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass 6

Di lei dicono sia un attore brechtiano. Ci si ritrova?

«Lindsay Anderson era convinto che lo fossi. Diceva: il pubblico sa che stai recitando eppure ti credono. Non sono affezionato ai ruoli naturali, da documentario. Gli americani sono fissati con il "metodo". Io preferisco il teatro.

Con Arancia meccanica ho superato i confini della recitazione anche se avevo meno di trent' anni e non pensavo di esercitare un' influenza su Kubrick. Fino a quando non gli mostrai la mia tuta bianca da cricket: da lì nacque lo stile di Alex.

io, caligola

In Truth Seekers interpreto Richard, suocero irascibile, isolato dal mondo e chiuso in casa con Gus (Frost). Con la pandemia, chissà quanti padri rompiscatole della mia età si potranno riconoscere in lui. Non fa altro che dire a Gus: "Esci anche oggi? Mi lasci qui tutto solo?"».

La sua prima apparizione in "Truth Seekers" è su un montascala. Sembra un poltergeist.

malcolm mcdowell truth seekers 1

«Quell' entrata dice tutto del personaggio. Usa la sua vecchiaia per attirare l' attenzione. Non mi somiglia proprio: sono sempre stato autonomo e lo sarò fino alla fine. Ho lavorato in una fabbrica di noci, poi ho fatto il rappresentante di una ditta di caffè, l' autosufficienza è importante.

Venivo da una famiglia operaia, mia madre faceva l' albergatrice e mio padre gestiva un pub. Non avevo tempo di vivermi la fanciullezza, non ho neanche una storia di fantasmi da condividere perché fin da piccolo ero un cinico incallito. L' aldilà è qualcosa che non mi ha mai affascinato. Noi arriviamo dal nulla e ci torneremo».

malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass 4

Il cinema è il suo fantasma?

«No, il cinema è lavoro e basta. Ho bisogno e voglia di lavorare. Nella mia carriera ho girato anche robaccia ma non importa. Work! è l' imperativo. A 77 anni sono pieno di passione, mi sento come un olimpico del cinema.

Laurence Olivier, Ralph Richardson, John Gielgud, Peter O' Toole sono i miei esempi. Finché c' è salute, non ci si può tirare indietro. Guardate Christopher Plummer: 90 anni e un talento inarrestabile. In Tutti i soldi del mondo ha dato l' anima. "Sei un modello per un giovane attore come me" gli ho detto agli Oscar.

È scoppiato a ridere. La mia fortuna è stata far presto pace con gli anni Settanta. Ero il ribelle inglese dell' epoca d' oro. Dopo L' uomo venuto dall' impossibile, in cui interpretavo lo scrittore Herbert George Wells, le cose cambiarono in fretta.

stanley kubrick sul set di arancia meccanica

Gli anni Novanta sono stati più clementi con me anche se accettare la parte del Dr. Tolian Soran, ricordato da tutti come "l' uomo che assassinò il Capitano Kirk in Star Trek: Generations", mi è costata qualche minaccia di morte».

A cosa sta lavorando?

«Durante il lockdown ho pensato spesso al film-scandalo Caligola. Erano altri tempi, il '79. Tinto Brass aveva una sua visione d' autore e il fondatore del magazine erotico Penthouse, Bob Guccione, era deciso a finanziarla. Una volta terminate le riprese i produttori tornarono a Roma e girarono scene hardcore da montare nel film.

Sto pensando a un modo alternativo di raccontare segreti e aneddoti della lavorazione, recuperando brandelli inediti della sceneggiatura di Gore Vidal o immagini di Franco Rossellini, nipote bellissimo di Roberto. Mi piacerebbe incontrare il pubblico in un teatro, fare uno spettacolo su Caligola, riprendere tutto e usare il materiale come narrazione di un film».

malcolm mcdowell in io,caligola di tinto brass 1

Che ricordo ha di Tinto Brass?

«Un regista molto intelligente. Un brav' uomo. Mi piacerebbe coinvolgerlo nella mia versione di Caligola. Cult chiama cult».

