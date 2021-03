12 mar 2021 17:30

SPUTARE NELLA CULTURA IN CUI SI MANGIA - TOMASO MONTANARI POSTA SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA SCRITTA SUL MURO “DRAGHI HA GIÀ ROTTO IL CAZZO”: "L'ALLUVIONE DI SERVILE MELASSA CHE TRABOCCA DAI GIORNALI E TV NON HA SPENTO DEL TUTTO IL PENSIERO CRITICO DEGLI ITALIANI" - PUÒ UNO CHE SCRIVE UN POST DEL GENERE ESSERE PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE BELLE ARTI DEL MINISTERO DELLA CULTURA? PUÒ ESSERE MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEGLI UFFIZI, IL PIÙ IMPORTANTE MUSEO ITALIANO?