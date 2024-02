Estratto dal “Foglio”

john elkann - exor

Nelle commedie della Belle Époque a un certo punto entrava inevitabilmente in scena un maggiordomo in guanti bianchi e piattino d’argento col biglietto da visita di un inatteso ma importante personaggio. […] Nella quasi coeva, silenziosa e ben sorvegliata Via Solferino, a Milano, guanti bianchi e biglietti da visita non s’usano più.

Così da un’auto fumé, o camminando lesto tra le polveri sottili, non è dato appurare, lunedì mattina un diafano giovin signore ha bussato, senza invito e senza essersi annunciato, alla porta del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.

sede del corriere della sera in via solferino a milano 1

Che sorpreso come un personaggio di Feydeau ha detto: fate passare, impreparato alla più bizzarra delle sorprese. A varcare la soglia era John Elkann, Jaki per gli intimi e i rotocalchi, il signore di Exor e di Gedi.

Veniva a lamentarsi, di persona e con piglio d’offeso, per i modi (aggressivi, poco urbani?) con cui Via Solferino starebbe (mal) trattando lui e tutta la famiglia Elkann-Agnelli variamente intrecciata. Cattiverie, pettegolezzi, attacchi in sospetto di sistema che chissà cosa nascondono. Pacato e di lungo corso, abituato ai cdr di Solferino […], Fontana ha ostentato calma. Caro signore, è un onore riceverla, seppure sia planato come un drone. Ma davvero, tra eredità di mamma, progetti di Stellantis e litigate con Calenda, la mia squadra sta facendo solo cronaca. Bella cronaca, devo dire.

luciano fontana foto di bacco (2)

Chissà se si è salvato dal colpo dell’offeso, come il duellante di Puskin dietro al famoso bottone, o se il visitatore s’è ritenuto soddisfatto. Ma che strano il nervosismo di un uomo potente e nel pieno dei suoi molti poteri, che evidentemente si sente così accerchiato, o non protetto, o sotto attacco da perdere le staffe con il giornale della concorrenza. Di lui si dice che con strategia si tenga stretto il controllo sui media, perché qualcosa i giornali contano ancora. Invece eccolo lì, irritato come un giovin signore che ha scoperto uno schizzo di fango sulle ghette.

SEDE DEL CORRIERE DELLA SERA IN VIA SOLFERINO maurizio molinari john elkann luciano fontana confronto enrico letta giorgia meloni al corriere4 sede del corriere della sera in via solferino a milano 2 john elkann al festival dell economia di torino 4 sede del corriere della sera in via solferino a milano 6 MARGHERITA AGNELLI JOHN ELKANN - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO JOHN ELKANN E MARELLA CARACCIOLO