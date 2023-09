LO STALLONE E L'ASINELLO - AD ACCOGLIERE SYLVESTER STALLONE, ARRIVATO A ROMA PER GIRARE ALCUNE SCENE DEL DOCUMENTARIO "THE FAMILY STALLONE", C'ERA PURE UN ASINO! - L'ATTORE AMERICANO SI È PORTATO LA FAMIGLIOLA NEL GIRO ITALIANO TRA GIOIA DEL COLLE, PAESE DELLA PROVINCIA DI BARI DI CUI ERA ORIGINARIO IL NONNO, E IL VATICANO PER UN INCONTRO CON PAPA FRANCESCO - DOPO UN TOUR PER LE STRADE DEL CENTRO E UNA CENA IN UN RISTORANTE DI TRASTEVERE, "SLY" HA DOVUTO FRONTEGGIARE ANCHE… - VIDEO

sylvester stallone a roma 4

Un bagno di folla dietro l'altro per Sylvester Stallone, nel centro storico di Roma per girare alcune scene della seconda parte della serie «The Family Stallone» in onda su Paramount Pictures. Martedì l'attore americano era a via Sistina, dove per una scena del reality su una delle famiglie più famose d'America è stato trascinato all'Hotel de Ville un riluttante asinello, anche lui protagonista dei selfie con l'ex Rambo, la moglie Jennifer Flavin, la figlia maggiore Sophia, e le minori Sistine (omaggio alla cappella Sistina) e Scarlet. Silvester e signora si sono affrettati a tranqullizzare l'animale, stordito da tante attenzioni, accarezzandolo dolcemente. […]

sylvester stallone a roma 2

PACATO E SORRIDENTE

E così è apparso alla folla l'indimenticabile «Rocky», pacato e sorridente, disponibile con tutti quelli in cerca di uno scatto da rilanciare sui social: all'uscita del negozio Gucci di via Condotti (top secret su chi della Stallone family abbia acquistato cosa), a cena a Trastevere al ristorante Trilussa dove ha gustato piatti tipici della tradizione romana. All'uscita, ha dovuto fronteggiare l'assalto di curiosi, ammiratori, passanti, tanto da faticare a farsi largo per ritornare in hotel. […]

sylvester stallone a roma 1

E come noto in questi giorni a Roma è ospite anche Woody Allen, per un doppio appuntamento: venerdì 15 al Quattro Fontane presenterà il suo ultimo film «Coup de chance»; sabato 16 a tredici anni dalla sua ultima data a Roma e dopo due sold out a Milano tornerà sul palco con la New Orleans Jazz Band. Proiezioni sold out, non il live, a dire dei malevoli per un non perfetto allineamento fra le doti da regista e quelle (ma lui stesso lo considera un divertissement) da musicista. Il regista sta conducendo il suo soggiorno in maniera più riservata, accompagnato dalla moglie Soon Yi.

