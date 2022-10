31 ott 2022 13:28

È STATA LA MANO DI MEMO – “LA PALPATINA A JESSICA MORLACCHI? SONO MORALMENTE DISTRUTTO, HO CHIESTO A UN AVVOCATO DI TUTELARE LA MIA DIGNITÀ DI UOMO E ARTISTA” – PARLA MEMO REMIGI DOPO LA VICENDA DELLA PACCA IN DIRETTA CHE LO HA PORTATO AD ESSERE ESCLUSO DALLA RAI – “UN PROVVEDIMENTO INGIUSTO. ALLA MIA ETÀ NON È FACILE SUPERARE IL GRAVE STATO D'ANIMO IN CUI LA AZIENDA MI HA RIDOTTO. ORA HO BISOGNO DI…”