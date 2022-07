STATE ATTENTE QUANDO CHIEDETE UN SELFIE A MAHMOOD - DUE FAN INTERCETTANO IL CANTANTE DURANTE UN BAGNO IN SARDEGNA E GLI CHIEDONO UN AUTOSCATTO. MA QUALCOSA VA STORTO - COMPLICE LA SALSEDINE O LA POCA STABILITÀ IN ACQUA, IL BUON MAHMOOD FA CADERE IN ACQUA IL CELLULARE DELLE RAGAZZE – ECCO QUAL E’ STATA LA REAZIONE…

Luca Guarneri per ilfattoquotidiano.it

mahmood fan

Mare profumo di mare. Mahmood ha scelto la Sardegna come luogo per le sue vacanze estive. Va ricordato infatti che il cantante è molto legato a questa Terra essendo la regione d’origine della madre. Ed è proprio qui tra un bagno e l’altro che l’artista ha scelto di rigenerarsi in vista dei prossimi impegni musicali. Per ogni pausa che si rispetti però, come al Monopoly, accade l’imprevisto. È un pomeriggio afoso di luglio, i “brividi” sono ormai storia lontana.

L’artista, intento a bagnarsi la testa sott’acqua, viene raggiunto da due fan per una fotografia. E fin qui, nulla di strano. Il problema si presenta quando le due ragazze passano il telefono nelle mani di Alessandro per l’atteso selfie. Il risultato? Purtroppo non abbiamo nessuno scatto da mostrarvi. Complice la salsedine o la poca stabilità in acqua, il buon Mahmood fa cadere in acqua il cellulare delle ragazze. La notizia è diventata subito virale prima su Instagram attraverso delle stories e successivamente su Twitter. L’account MariaClaraPra ha caricato sul social il momento esatto dell’incidente.

mahmood fan

Qui il cantante, visibilmente preoccupato e in colpa, si porta le mani al volto con la speranza che il telefono delle fan possa tornare presto a funzionare. Come l’hanno presa invece le ragazze? Pare bene. La conferma infatti non tarda ad arrivare. Sotto l’ultimo post dell’artista le due hanno commentato: “Quando chiedi un selfie a…”. Insomma, ricordate il testo di “Soldi”? “Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va”. La morale è semplice: i selfie devono essere fatti sul bagnasciuga.