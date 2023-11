20 nov 2023 16:15

STAVOLTA LA MELONI NON ESIBIRA' ALLA SCALA IL SUO BRACCIONE DA BOSCAIOLA: ULTIMI TRE POSTI (IL MENO CARO A 2 MILA EURO) PER LA PRIMA DEL “DON CARLO” - IL 7 DICEMBRE SARANNO PRESENTI SERGIO MATTARELLA E PROBABILMENTE IGNAZIO LA RUSSA, MENTRE NON CI SARÀ LA SORA GIORGIA - INCOGNITA SULLA RICONFERMA DI MEYER OLTRE IL 2025 SEMPRE CHE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO SIA AGGIRABILE LA LEGGE SUI 70 ANNI COME ETÀ MASSIMA PER UN SOVRINTENDENTE. ALTRIMENTI, SARÀ SFIDA TRA CARLO FUORTES E FORTUNATO ORTOMBINA...