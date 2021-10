STAVOLTA LA RUSSIA HA VINTO LA CORSA ALLO SPAZIO – LA NAVICELLA SOYOUZ MS-18 CON A BORDO L'ATTRICE YULIA PERESILD, IL REGISTA KLIM ŠIPENKO E IL COSMONAUTA OLEG NOVITSKI HA APPENA FATTO IL SUO RITORNO SULLA TERRA – I TRE ERANO SALITI IN ORBITA PER GIRARE IL PRIMO FILM NELLO SPAZIO, IN UNA MISSIONE DURATA 12 GIORNI, BATTENDO SUL TEMPO TOM CRUISE…

Da "ANSA"

Si sono concluse, dopo 12 giorni in orbita, le riprese del primo film nello spazio. La troupe russa composta dall'attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Šipenko e dal cosmonauta Oleg Novitski ha appena fatto il suo ritorno sulla terra, dopo essere partita lo scorso 5 ottobre. La navicella Soyouz MS-18 è atterrata in Kazakistan alle 4:36, l'orario previsto, secondo le immagini trasmesse in diretta dall'agenzia spaziale russa.

