STAVOLTA È VERO: ALBERTO ANGELA (17,5%) SUPERA ''TEMPTATION ISLAND'' (17%) - SCIARELLI (8,4%) - PALOMBA SPECIAL (4,5%) - PURGATORI (3,4%) - MORENO (3,5%), PALOMBA (4,7-4,3%), GRUBER (7,1%) - AMADEUS (17,8%), 'STRISCIA' (17,1%) - E.DANIELE (17,3-14,7%), CLERICI (13,7%), 'FORUM' (17,4%) - BORTONE (11,8%) - VESPA (10,6%), LUNDINI (2,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre 2020, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.683.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 2.952.000 spettatori pari al 17% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.502.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di 1.433.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.709.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4%.

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.017.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide – Fuori i Mercanti dal Tempio ha registrato 578.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 The Eagle ha segnato l’1.2% con 255.000 spettatori mentre sul Nove Fantozzi contro Tutti ha catturato l’attenzione di 286.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 After Earth sigla il 2.3% con 529.000 spettatori e sul 20 The Time Machine intrattiene 273.000 spettatori (1.1%). Su Sky Sport Serie A il match Lazio-Atalanta è piaciuto a 605.000 spettatori con il 2.5% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Il Nove meglio di TV8.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.496.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.322.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 890.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.048.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 1.059.000 spettatori pari al 4.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.705.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.132.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.088.000 (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.789.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 512.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 633.000 spettatori con il 2.5%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti piace a 342.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Tempesta d’Amore si ferma al 3.7%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.824.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.111.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.900.000 spettatori con il 14.3% di share e Caduta Libera 3.325.000 con il 18.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 584.000 spettatori (3.5%) e Castle 986.000 (4.5%). Su Italia1 CSI segna il 2.1% con 371.000 spettatori e CSI: NY il 2.7% con 607.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 2.761.000 spettatori con il 13.9% di share e Blob segna 993.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 791.000 spettatori. Su La7 The Good Wife piace a 120.000 spettatori (1%) nel primo episodio e a 145.000 (0.8%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 279.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy piace a 245.000 spettatori (1.3%). Su Sky Sport Serie A il match Benevento-Inter è stato visto da 397.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

Storie Italiane al 17.3% nella prima parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 817.000 telespettatori con il 16.6% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 845.000 spettatori con il 17.3% di share nella prima parte e da 873.000 spettatori (14.7%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 790.000 spettatori (15%) nella prima parte, 802.000 (16.7%) nella seconda e 779.000 (15.5%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 2.8% con 148.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist piace a 146.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Agorà convince 407.000 spettatori pari a 7.6’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.5% con 319.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 144.000 spettatori con share del 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 174.000 spettatori con il 4.3% nelle News e 215.000 (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 193.000 spettatori pari al 4%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 43.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Finchè morte non ci separi convince 99.000 spettatori (2%).

Daytime Mezzogiorno

Cala ancora la Clerici.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 13.7% con 1.518.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.393.000 telespettatori con il 17.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 336.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 779.000 spettatori (7.7%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 293.000 spettatori con il 4% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.2% di share con 846.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.127.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 413.000 spettatori (6.9%), Quante Storie si porta al 6.4% con 816.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 73.000 spettatori con l’1.2% di share nella prima parte e 148.000 (1.2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 537.000 spettatori (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 322.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte e 463.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 77.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Beautiful e Una Vita al 18.8%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.527.000 spettatori (11.8%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.915.000 spettatori (17.9%). La Vita in Diretta informa 1.675.000 spettatori con il 15.9% (presentazione 1.402.000 – 14.8%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.843.000 spettatori (18.8%), Una Vita ha convinto 2.634.000 spettatori con il 18.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 3.6% con 2.876.000 spettatori (finale 2.301.000 – 20.8%); il Grande Fratello Vip sigla il 19.6% di share con 2.095.000 spettatori e Il Segreto il 17.2% con 1.709.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 15.1% con 1.446.000 spettatori nella prima parte, al 15.4% con 1.701.000 spettatori nella seconda e al 13.4% con 1.634.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 La Natura che parla ha convinto 233.000 spettatori (2.2%), Squadra Speciale Lipsia 233.000 (2.4%) nel primo episodio e 288.000 (3%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 816.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio, 776.000 (5.7%) nel secondo e 721.000 (5.7%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 466.000 spettatori (4%) e Modern Family diverte 422.000 spettatori (3.9%); il Grande Fratello Vip sigla l’1.9% di share con 204.000 spettatori.

Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.596.000 spettatori (17.8%) e Geo a 1.000.000 spettatori con il 9.2% di share (Aspettando Geo 617.000 – 6.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 850.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 356.000 spettatori con il 3% e Tagadà #Focus piace a 234.000 spettatori (2.4%); Senti chi Mangia diverte 109.000 spettatori con l’1.1% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 138.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 167.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

Cala Lundini.

Su Rai1 Porta a Porta convince 763.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 609.000 spettatori pari ad uno share del 12.8%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 307.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.8% con 451.000 spettatori. Su Italia1 Disconnessioni in the Road viene visto da una media di 538.000 ascoltatori con il 3.9% di share. Su Rete4 The Life of David Gale ha segnato il 3.3% con 239.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.286.000 (21.5%)

Ore 20.00 5.189.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.00 2.159.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.917.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.532.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.117.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.907.000 (20.2%)

Ore 20.00 4.603.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.543.000 (14%)

Ore 18.30 638.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 245.000 (2.8%)

Ore 18.55 507.000 (3%)

TGLA7

Ore 13.30 619.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.286.000 (5.6%)

TG8

Ore 12.00 51.000 (0.6%)