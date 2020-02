UNA STELLA NEL FIRMAMENTO DEL PIACERE - IL RITRATTO DELLA DIVA DELL’HARD, LUNA STAR - DOMINATRICE, AUTORITARIA, LE PIACE COMANDARE: “NELLA VITA PERSONALE, HO UNO SCHIAVO. HO UNA PERSONALITÀ SOGGIOGANTE. ADORO ESSERE OBBEDITA” - BARBARA COSTA: “HA SCELTO IL PORNO PERCHÉ STUFA DI PASSARE DA UN LAVORO SOTTOPAGATO A UN ALTRO” - IL SUO MANTRA? “PUOI AVERLO GROSSO O PICCOLO, NON M’IMPORTA, STA TUTTO IN COME MI TRATTI. SONO STATA 8 MESI CON UN RAGAZZO CHE CE L’AVEVA…” - VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

luna star

Non le piace il suo nome d’arte, eppure se l’è scelto lei, in effetti nel porno le "Lune" abbondano, le "Star" pure, però i quasi 2 milioni di follower che la seguono su Instagram non confondono "questa" Luna Star con nessun’altra, anche perché, dì un po’: chi altra ha c*lo e tette così appetitosi? E visto che siamo in tema di domande importanti, tu che dici: pornostar si nasce o si diventa? Dubbio amletico, io lo risolvo così: ci sono persone con una fame di sesso dentro, insaziabili, voraci, persone a cui piace il sesso e sperimentarlo il più possibile, gente a cui col sesso garba esibirsi, e quale palcoscenico migliore di quello garantito da contratti a più zeri firmati in esclusiva?

Così ti risponde Luna Star, stella porno di nome e di fatto, lei brilla davvero per video girati e fama derivante. Luna Star, bellezza ambrata, meraviglia latina, nello specifico cubana, donna che sessualmente ti divora, e mica per scherzo: Luna confessa candidamente di essere in privato una mistress, una dominatrice, e vuole uomini da comandare a letto.

luna star 6

Comandare in posizione cow-girl con lei che li cavalca e li fissa, comandare stabilendo lei quando farli venire, e dove, e spesso e preferibilmente sulla sua pancia. Tempo fa, Luna diceva: “Nella vita personale, ho uno schiavo. Ho una personalità soggiogante. Adoro essere obbedita”. Chissà che fine ha fatto tale schiavetto, di certo si sarà divertito, Luna dice che se non trova il tipo giusto sta bene da sola, piacere e orgasmi se li procura con le dita, sotto la doccia, o meglio sui set: single, si porna meglio!

luna star 7

Dominante ma con pretese basiche: Luna, cosa bisogna fare per farti godere? “Puoi avere un caz*o grosso o piccolo, non m’importa, sta tutto in come mi tratti. Se mi fai star bene, mi eccito a tal punto che puoi mettermi un dito dentro, muoverlo appena, e farmi venire. Sono stata 8 mesi con un ragazzo con un pene davvero piccolo, ma me la leccava, me la mangiava così bene, e così a lungo! Un uomo che mi piace, e mi fa questo, può – anzi deve – venirmi in bocca”.

luna star 4

Luna Star, 30 anni, nel porno dal 2012, e sempre a prendere come valida la sua biografia ufficiale: su certi siti Luna la puoi trovare con 10 anni di più sulla carta d’identità, ma è una bugia, utile a far vendere i porno che gira da milf. Luna è entrata nel porno dopo essersi laureata in economia: proprio così, questo schianto ha un cervello matematico, e ha scelto il porno perché stufa di passare da un lavoro sottopagato a un altro. Ha svoltato a 23 anni, rifacendosi le tette per mostrarle e mostrarsi nuda in shooting di sesso simulato: da qui è passata alla BangBros., girando la sua prima scena porno, un foursome con due ragazzi e una ragazza. Luna ha poi proceduto per gradi.

luna star 1

Non tutto e non immediatamente, farsi porno desiderare in questo ambiente può rivelarsi carta vincente, e se desiderare lo intendi con il non dare il c*lo subito, amico, hai fatto centro! Luna si è data, cioè, ha accettato più caz*i davanti, e poi dietro, a seconda del contratto firmato, delle strade lavorative che suddette scene le aprivano, e della somma che ingrossava il suo conto in banca. Se per certi versi è vero che nel porno non girano le cifre di un tempo, è pur vero che ti devi dotare di intuito e cinismo da vendere, se vuoi sopravvivere e fare soldi e diventare una Star in un settore altamente competitivo come è il porno statunitense. E però alla prima, allettante ossia munifica, scena anale, Luna Star ha opposto un No convinto: “Fa male, ma se riesco a malapena a mettermi un dito nel c*lo!”. Vi sono stati partner che le hanno analmente fatto cambiare idea, e oggi Luna arriva a orgasmi anali “la sensazione più strana di sempre!”.

luna star 3

“Mio padre non sa quello che faccio, in famiglia sono così severi, sono cattolici ferventi, e praticanti. Mia madre ha visto qualche mia foto hot, basta, non vuole parlarne”. Saranno religiosissimi e timorosi di Dio, sicuro, però mamma e papà Star non disdegnano il denaro che la loro figliola col porno guadagna, denaro "porno-sporco" ma che li fa vivere bene, e vogliamo parlare delle "rimesse porno" che Luna invia al resto della famiglia rimasta a L’Avana? Luna Star ha vissuto a Cuba fino ai 15 anni, e se le chiedi del suo passato ti parla con rabbia dei chilometri a piedi che era costretta a fare visto il divieto per i cubani di possedere una macchina e la difficoltà di muoversi con i mezzi pubblici che passavano quando Fidel voleva (cioè aspetta e spera!). Di bello, Luna ricorda i ditalini che iniziò a farsi di gran lena intorno ai 13 anni, e il primo porno visto a 16 anni, già approdata in Florida, a Miami, e col primo computer tra le mani.

luna star 2

Luna Star fa l’aggressiva ma è una femmina minuta, 163 cm per 51 chili di peso: ovvio che a guardarla gli occhi ti vanno subito al suo lato B, prosperoso, generosissimo, sembra lipofillato in stile Kardashian ma a quanto pare è tutto naturale: c*lo cubano da perderci il senno, c*lo sviluppatosi così tondo nell’adolescenza quando, stando ai diretti racconti di Luna, era ammirato senza ritegno dai suoi professori al liceo.

luna star lato b 1

Luna Star, bisex a tendenza etero, è un tipetto scatenato, fa escursionismo, paracadutismo e boxe. In privato non disdegna il sesso di coppia, nel senso dei sandwich che mette su con coppie sposate, e le piace pure fare sesso in pubblico. E a te, Luna come piace di più, mora o bionda? Io dico che sta meglio mora, e comunque, prendi nota: Luna Star ascolta jazz, Rihanna e Jennifer Lopez ma, importantissimo, è vegana. Non dimenticartelo se vuoi invitarla a cena! Se vede una fettina panata, comincia a strillare come la Martani.

