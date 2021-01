28 gen 2021 16:00

STOP THE SPOT – BASTA POLITICA SU FACEBOOK: ZUCKERBERG ANNUNCIA CHE IL SOCIAL NON RACCOMANDERÀ PIÙ AGLI UTENTI LE PAGINE DEI PARTITI E DEI POLITICI - NON SOLO: NEL FEED DI NOTIZIE PRINCIPALI SARANNO RIDOTTI I CONTENUTI POLITICI “PER STEMPERARE IL CLIMA E SCORAGGIARE LA CONVERSAZIONE DIVISIVA”. PIU CHE QUELLA DIVISIVA, SCORAGGIARE LA CONVERSAZIONE IN ASSOLUTO…