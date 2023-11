LA STORIA E' UN PUNTO DI...SVISTA – IL NUOVO FILM SU NAPOLEONE DIRETTO DA RIDLEY SCOTT FA INCAZZARE GLI STORICI FRANCESI PER L’INTERPRETAZIONE TROPPO “BRITISH” - IL NAPOLEONE DI JOAQUIN PHOENIX E' UN OMETTO SANGUINARIO, VOLGARE E PRIVO DI VISIONE POLITICA, MENTRE PERSINO ALCUNI DEI SUOI PEGGIORI NEMICI LO DESCRIVEVANO COME UN UOMO “SEDUCENTE”, SENZA CONTARE LE INESATTEZZE RACCONTATE DAL FILM - VIDEO

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

[…] Un conto è la critica all’Imperatore fatta da un francese, un altro è se certe libertà se le prende un anglo-americano. Il grande regista Ridley Scott […] ha provocato le proteste degli storici francesi (e non solo) per il suo Napoleone , presentato in anteprima mondiale due sere fa a Parigi. […] Joaquin Phoenix che lo interpreta è eccezionale ma non sorride mai, mentre persino Madame de Staël, considerata da Napoleone una dei suoi quattro nemici assieme a Prussia, Russia e Inghilterra, diceva che l’Imperatore era un uomo dal sorriso seducente.

Il Napoleone di Ridley Scott assomiglia invece al Napoleone raccontato dalla Restaurazione, cioè dai vincitori riuniti nel Congresso di Vienna: un ometto sanguinario e volgare, un bruto privo di visione politica capace solo di mandare al macello centinaia di migliaia di uomini.Secondo lo storico francese Patrice Gueniffey, autore della gigantesca biografia edita da Gallimard nel 2013, guardando il film di Ridley Scott non si capisce come un personaggio così mediocre e ottuso abbia potuto conquistare l’Europa. Poi c’è il problema degli errori fattuali, le eccessive libertà rispetto alla verità storica: a differenza di quel che si vede nel film, Napoleone non ha assistito alla messa a morte di Maria Antonietta (si trovava a Tolone), non ha mai fatto bombardare le piramidi d’Egitto (anzi, chiese a un gruppo di scienziati dell’epoca di studiarle), e soprattutto non era soverchiato dalla superiore intelligenza della moglie.

Josephine (Vanessa Kirby) lo tradiva, certo, ma questo non basta a fare di lei la personalità libera e brillante capace di fare la Storia restando dietro le quinte, come sembra suggerire il film. Diffusa tentazione woke dalla quale non sono immuni neanche le produzioni francesi: […]

joaquin phoenix e vanessa kirby napoleone

Napoleone sminuito, Wellington esaltato: un approccio molto filo-britannico che però non ha reso più accomodante un popolare divulgatore storico inglese. Dan Snow ha pubblicato un video su TikTok per mettere in fila tutte le inesattezze contenute nel film (Napoleone non ha «conquistato tutto», non l’Inghilterra, per esempio, dettaglio non da poco).

L’85enne Ridley Scott ha risposto a Snow sul New Yorker con grande concisione: «Fatti una vita». […] «Se vuoi capire davvero chi fosse Napoleone, forse è meglio che tu ti metta a leggere e studiare per conto tuo. Se vedi il film, avrai una storia raccontata attraverso gli occhi di Ridley». Occhi cinematografici, e britannici.

