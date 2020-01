STRASTRASTRABOOM! ANCHE IERI TOLO TOLO DI CHECCO ZALONE CON LE SUE SUE 1200 COPIE STRAVINCE LA GIORNATA, 5,5 MILIONI DI EURO DI INCASSO PER LA GIOIA DI VALSECCHI E BERLUSCONI E CON GLI OSANNA DEI GIORNALI DICIAMO DI SINISTRA – IL TOTALE DOPO 4 GIORNI DI PROGRAMMAZIONE È DI 23,9 MILIONI DI EURO, TERZO NELLA CLASSIFICA STAGIONALE A UN PASSO DAL JOKER – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Strastrastraboom! Anche ieri Tolo Tolo di Checco Zalone con le sue sue 1200 copie stravince la giornata, 5,5 milioni di euro di incasso per la gioia di Valsecchi e Berlusconi e con gli osanna dei giornali diciamo di sinistra. Oggi ne parla benissimo anche il puntiglioso Fabio Ferzetti ( "Zalone ha rotto il ghiaccio, accidenti se lo ha rotto") e riceve l'appoggio più militante, quello di Roberto Silvestri. Manco fosse un film di Ken Loach... Il totale dopo 4 giorni di programmazione è di 23,9 milioni di euro, terzo nella classifica stagionale a un passo dal Joker. Si dirà che non sono gli incassi di Quo vado, e difficilmente arriverà ai suoi 65 milioni.

PIETRO VALSECCHI CHECCO ZALONE pinocchio garrone

E capiremo solo la settimana prossima se arriverà ai 40 milioni, la cifra che segnerà il successo del film con i 25 milioni di budget. Magari qualche drone in meno lo avrebbe reso un film migliore. Jumanji The Next Level è secondo con "soli" 573 mila euro e un totale di 9,2. Terzo Pinocchio di Matteo Garrone con 458 con un totale di 12,9 milioni che lo portano al sesto posto in classifica stagionale, mentre Il primo Natale di Ficarra e Picone è quinto 14,3 milioni. La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, ieri quarto con 291 mila euro, è arrivato alla bella cifra di 6,2 milioni. Tra le news new entries 18 regali di Francesco Amato ieri sera settimo con 228 mila euro e un totale di 513 mila euro, mentre Sorry We Missed You, bellissimo film di Ken Loach non prodotto da Valsecchi e Berlusconi è ottavo con 135 mila euro e la seconda miglior media per copia del giorno dopo Tolo Tolo. Trionfo per la sinistra militante.

il primo natale ficarra e picone CONFERENZA STAMPA DI TOLO TOLO - CHECCO ZALONE pinocchio garrone il primo natale ficarra e picone PIETRO VALSECCHI CHECCO ZALONE CHECCO ZALONE IN TOLO TOLO massimo popolizio ne il primo natale ficarra e picone CHECCO ZALONE IN TOLO TOLO CHECCO ZALONE - TOLO TOLO 1 CHECCO ZALONE - TOLO TOLO CHECCO ZALONE - TOLO TOLO 2 CHECCO ZALONE - IMMIGRATO CHECCO ZALONE - IMMIGRATO 1 CHECCO ZALONE - TOLO TOLO Checco Zalone con la compagna Mariangela Eboli CHECCO ZALONE - TOLO TOLO