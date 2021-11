PAOLA FERRARI SEI TUTTI NOI! - LA GIORNALISTA RAI MENA DURO SU DAZN A "UN GIORNO DA PECORA": "È GRAVISSIMO CHE SI CAMBINO DEI CONTRATTI IN CORSO. NON AMO DAZN COME TANTI ITALIANI, L'ALTRA SERA STAVO VEDENDO IL DERBY MILANESE E SULLA TELEVISIONE HO AVUTO PROBLEMI GROSSI, L'HO DETTO ANCHE AL MIO AMICO PARDO. DILETTA LEOTTA? NON È MAI STATA DAVVERO CON CAN YAMAN, HA UN FIDANZATO NEL MONDO DELLO SPORT…"