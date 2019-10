ALLA SUA QUARTA SETTIMANA IN SALA, “JOKER” CON JOAQUIN PHOENIX TORNA A TRIONFARE IN AMERICA E QUASI IN TUTTO IL MONDO BATTENDO A SORPRESA “MALEFICENT” CON ANGELINA JOLIE CON LE CORNA E LE ALI NERE - HO DETTO QUASI PERCHÉ, AD ESEMPIO, IN ITALIA HA VINTO “MALEFICENT”, ANCHE SE DI MISURA, (2 MILIONI E 448 MILA EURO CONTRO I “ MILIONI 19 MILA DI “JOKER”)

Marco Giusti per Dagospia

joker 2

Meglio delle elezioni in Umbria! Alla sua quarta settimana in sala il Joker con Joaquin Phoenix versione pagliaccio assassino torna a trionfare in America e quasi in tutto il mondo battendo a sorpresa Maleficent con Angelina Jolie con le corna e le ali nere. Ho detto quasi perché, ad esempio, in Italia ha vinto Maleficent, anche se di misura, 2 milioni e 448 mila euro contro i “ milioni 19 mila del Joker. Ma è raro che un film torni in testa dopo quattro settimane. Joker incassa questa settimana in America 18,5 milioni di dollari per un totale americano di 277 milioni, cioè il maggior incasso in assoluto per un film R-rated, cioè vietato, e un totale globale di ben 850 milioni di dollaro.

maleficent la signora del male

Con un budget, vorrei ricordarlo, di 45 milioni. Maleficent La Signora del Male è secondo con 18,5 milioni con un totale di 65 e un globale di 294. Parlano le cifre. Probabilmente non arriverà, in America, neanche a 100 milioni rischiando di diventare così il maggior flop dell’anno. Solo se incassasse dall’estero 450 milioni le cose potrebbero cambiare. Da noi in Italia, invece, Maleficent è primo con 2,4 milioni e Joker secondo con 2 milioni.

joker 4

Al terzo posto troviamo il superkolossal per le signore dei Parioli Downtown Abbey, un buon 1 milione 165 mila euro, mentre Tutto il mio folle amore, garbata commedia di Gabriele Salvatores con ricco cast, da Claudio Santamaria a Diego Abatantuono, è quarto con 763 mila euro. Di questi tempi non è male per un film italiano. Scary Tales To tell in the Dark fa il suo esordio, ad esempio, con 281 mila euro. Non moltissimo. Ma prepariamoci per Halloween.

maleficent la signora del male

In America, dietro Joker e Maleficent troviamo al terzo posto il cartone animato The Addams Family con 11,7 milioni di dollari per un totale di 72,8 milioni e un globale di 84. Sta andando benino, insomma, come Zombielad: Double Trap, trashione zombesco con Woody Harrelson, quarto con 11,6 milioni di dollari per un totale di 47 milioni e un globale di 63. Tra le nuove uscite si è mosso bene il thriller horror Countdown, quinto con 9 milioni di dollari con un budget di 6,5, un po’ meno Black and Blue, 8,3 milioni di dollari con un budget di 12 milioni. Fanno un salto in avanti anche The Lighthouse con Robert Pattinson, 3 milioni di dollari, e Parasite di Bong Joon-ho, 1,81 milioni con 129 sale.