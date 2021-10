È SUCCESSO QUALCOSA DI PICCANTINO TRA GIUCAS CASELLA E KATIA RICCIARELLI? – AL “GF VIP” I DUE SI LASCIANO ANDARE A UNA SERIE DI DICHIARAZIONI HOT, FACENDO INTENDERE CHE CI SAREBBE STATA UNA NOTTE DI FUOCO – GIUCAS: “TI HO SEMPRE FATTO LA CORTE. CHE DOBBIAMO DIRE QUELLA NOTTE LÌ?” – LA RISPOSTA DI KATIA: “IO SE HO FATTO QUALCOSA ME LO SONO DIMENTICATA” – E QUEL GRAN FIGLIO DI PARAGNOSTA SI SCATENA: “COM’ERO? SCARSO? NON FUNZIONAVA BENE?” (E PIPPO CHE DICE?) - VIDEO

Francesco Fredella per "www.liberoquotidiano.it"

Forse tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli, in passato, c’è stato qualcosa. Probabilmente un flirt. Chissà. Per adesso, la notizia inaspettata viene lanciata dall'illusionista nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la puntata è quella di lunedì 4 ottobre.

Giucas senza freni: prima il coming out (dicendo di aver avuto rapporti con uomini) e poi la storia lampo con la cantante. Ma andiamo per gradi. Katia dice: “È per questo che non mi hai mai fatto la corte?“. Giucas risponde: “Ma te l’ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte li? No…“.

Signorini chiede spiegazioni alla Ricciarelli: quella notte citata da Giucas non può certo finire nel dimenticatoio nel giro di poco tempo. “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata“, dice Katia. E lui scherza: “Ti ho ipnotizzata?“ Poi continua, a bassa voce, dicendo: “Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?“. Alfonso mette un freno perché la vicenda diventa piccante ed incontrollata. “Va bene, basta così. Grazie“, chiude il conduttore.

Giucas, nato sotto l'ala protettiva di Pippo Baudo che lo scoprì portandolo in televisione, vive da 40 anni una relazione con una donna che è praticamente come se fosse sua moglie (anche se non sono ancora sposati). Al Gf Vip racconta: "Non ho avuto relazioni serie, solo incontri occasionali e li ricordo con grande piacere. […] ho avuto la fortuna incredibile di aver fatto tante esperienze e poi di aver incontrato la donna della mia vita".

