TALK IN TIRO: MARIO GIORDANO (7,2%) SUPERA SIA BIANCA (6,7%) CHE FLORIS (6,7%) - LA CHAMPIONS A PORTE CHIUSE VALENCIA-ATALANTA VINCE LA SERATA CON IL 15,3% SU CANALE5 (4,5 MILIONI) PIÙ 2,8% SU SKY, DAVANTI AL FILM DI RAI1 (11,1%) - BENE 'PECHINO EXPRESS' (10,5%) - MORENO (7,5%), PALOMBA (6,2-5,3%), GRUBER (7,6%) - E.DANIELE (18,1-18%) - 'FORUM' (15,3%), ISOARDI (12,1%) - SPECIALE TG1 (10,7%) - 'POVERA PATRIA' DIVENTA 'PATRIAE' (6,3%) - MANNONI (6,3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Tutto il Giorno Davanti ha conquistato 2.968.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Valencia-Atalanta ha raccolto davanti al video 4.542.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.459.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha catturato l’attenzione di 1.972.000 spettatori (7.1). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%.

meme su mario giordano

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.507.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.697.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su TV8 Romanzo a Mitford ha segnato l’1.3% con 362.000 spettatori mentre sul Nove Hercules – Il Guerriero ha catturato l’attenzione di 572.000 spettatori (2%). Sul 20 Giustizia Privata sigla il 2.1% con 579.000 spettatori. Sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) il match Valencia-Atalanta è stato seguito nel complesso da 842.493 spettatori con il 2.8% di share.

Access Prime Time

Tg2 Post al 7.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.267.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.319.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 7.5% con 2.362.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.468.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.378.000 spettatori pari al 4.6% e Un Posto al Sole 1.875.000 (6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.872.000 individui all’ascolto (6.2%) nella prima parte e 1.681.000 (5.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.375.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Guess my Age piace a 691.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 496.000 spettatori con l’1.6%.

MAURO CORONA BIANCA BERLINGUER

Preserale

Cuochi d’Italia 1.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.567.000 spettatori (21.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.309.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.368.000 spettatori con il 16.6% di share e Avanti un Altro! 4.940.000 con il 19.9% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 900.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 1.276.000 (4.5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.5% con 795.000 spettatori e CSI ha totalizzato 631.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Blob segna 1.378.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.2% con 642.000 spettatori nella prima parte e il 3.8% con 1.055.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 249.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 494.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Sono le Venti piace a 250.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

UnoMattina 20.1%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.364.000 telespettatori con il 20.1% di share; Storie Italiane ottiene 1.587.000 spettatori con il 18.1% di share nella prima parte e 1.797.000 (18%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.344.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 1.499.000 (17.1%) nella seconda. Su Rai 2 L’Albero Azzurro sigla l’1.2% con 75.000 spettatori e Radio 2 Social Club piace a 183.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Italia 1 The Flash piace a 164.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 159.0000 (1.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 942.000 spettatori pari all’11% di share; Mi Manda RaiTre si porta all’8.3% con 734.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 103.000 spettatori con share dell’1.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 192.000 spettatori con il 4.2% nelle News e 363.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 423.000 spettatori pari al 4.8%.

floris

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute 7.1%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.924.000 spettatori con il 12.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.898.000 telespettatori con il 15.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 560.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 1.137.000 (7.5%) nella seconda. Su Italia 1 The Flash piace a 323.000 spettatori con il 2.8% di share, il GF Vip a 1.200.000 spettatori (6.4%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.229.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 733.000 spettatori (7.1%), Quante Storie si porta al 5.7% con 1.030.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 714.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 140.000 spettatori con l’1.3% di share nella prima parte e 271.000 (1.7%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 749.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 708.000 spettatori con share del 6.9% nella prima parte, e 849.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

ViD al 18.6%.

aldo cazzullo annalisa bruchi alessandro giuli povera patria

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.240.000 spettatori (13% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 2.125.000 spettatori (14.3%). La Vita in Diretta informa 3.096.000 spettatori con il 18.6% (presentazione 2.259.000 – 15.4%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.850.000 spettatori (14.3%), Una Vita ha convinto 2.712.000 spettatori con il 14.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 16.4% con 2.618.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 16.7% con 2.486.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.478.000 spettatori (17.2%) e Amici di Maria De Filippi da 2.593.000 spettatori (18.2%). Il Segreto sigla il 17.3% con 2.545.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.1% con 2.511.000 spettatori nella prima parte, al 15.9% con 2.799.000 spettatori nella seconda e al 13.3% con 2.518.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 La Caccia ha convinto 446.000 spettatori (2.4%), Speciale Tg2 858.000 (5.6%) e Il Castello di Schreckenstein 426.000 (2.8%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.134.000 spettatori (6%) nel primo episodio, 1.196.000 (6.7%) nel secondo e 934.000 (5.6%) nel terzo.

Biancaneve e il Cacciatore diverte 687.000 spettatori (4.6%) e il GF Vip 511.000 (3%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura ha fatto compagnia a 524.000 spettatori (3.5%), Geo a 1.269.000 spettatori con l’8.4% di share e lo Speciale Tg3 informa 1.897.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.053.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 808.000 spettatori con il 5.2% mentre Tagadoc 270.000 (1.7%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 211.000 spettatori (1.3%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Povera Patria, con il nuovo titolo, al 6.3%.

valencia atalanta

Su Rai1 Speciale Tg1 convince 1.338.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 434.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rai2 Patriae segna 453.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.3% con 636.000 spettatori. Su Italia1 Angelo Duro – Perchè mi stai guardando? viene visto da una media di 877.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Squadra 49 ha segnato il 4% con 213.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.929.000 (24.3%)

Ore 20.00 7.983.000 (27.5%)

TG2

Ore 13.00 3.437.000 (17.7%)

Ore 20.30 2.604.000 (8.5%)

TG3

Ore 14.25 2.695.000 (14.9%)

Ore 19.00 3.168.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 4.060.000 (20.8%)

Ore 20.00 6.341.000 (21.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.032.000 (12.6%)

Ore 18.30 1.409.000 (7.2%)

TG4

Ore 12.00 434.000 (3.2%)

Ore 18.55 939.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 974.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.840.000 (6.3%)