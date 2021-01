Da www.ansa.it

roger moore tanya roberts 007 bersaglio mobile

Tanya Roberts è ancora viva. Lo rivela TMZ.

L'ex Bond Girl e Charlie's Angel era stata data per morta dopo essersi sentita male la vigilia di Natale. Il decesso era stato confermato dal suo stesso portavoce. Poche ore fa invece la smentita arrivata dall'ospedale di Los Angeles dove era stata ricoverata.

tanya roberts i paladini

Ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie's Angel in pensione, l'attrice californiana Tanya Roberts ha 65 anni. Era stata data per morta a causa di un malore improvviso mentre passeggiava con i suoi cani alla vigilia di Natale. L'attrice è nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv 'Charlie's Angels' e la Bond girl Stacey Sutton in '007 - Bersaglio mobile' (1985) con Roger Moore nei panni dell'agente segreto. Ha inoltre interpretato il ruolo della protagonista del film "Sheena, regina della giungla".

