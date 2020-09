TANTO TORPORE PER NULLA - L’INGRESSO DI GABRIEL GARKO NELLA “GRANDE FRATELLO VIP” NON AGGIUNGE RIVELAZIONI SULL’“ARES GATE" E PORTA A UN MEZZO COMING OUT DI GARKO - L’ATTORE CHE HA FRIGNATO COME UN VITELLINO HA SCRITTO UNA LUNGA LETTERA AD ADUA DEL VESCO: “LA NOSTRA ERA UNA BELLISSIMA FAVOLA, MA APPUNTO SOLO UNA FAVOLA” - LA SUA OMOSESSUALITÀ, ORMAI SEGRETO DI PULCINELLA, SARÀ “RIVELATA” IN UNA TRASMISSIONE PIU' "CONSONA", CIOE' “VERISSIMO” (BISOGNA SPREMERE A FONDO IL COMING OUT E MONETIZZARLO A DOVERE)

Gabriel Garko è stato ospite del Grande Fratello Vip 2020. L'attore ed ex fidanzato di Adua del Vesco ha presenziato alla quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, trasmessa venerdì 25 settembre. C'era grande attesa da parte degli spettatori per ascoltare le sue parole. In molti si sono chiesti se Garko sarebbe intervenuto solo per salutare la gieffina, per fare delle rivelazioni sulla sua vita lavorativa o privata oppure per dire la sua versione dei fatti circa alcune confidenze tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in cui i due attori parlavano di una presunta limitazione della loro libertà che avrebbero subito in passato. Non appena è entrato in studio Garko ha spiegato:

"Sarà una serata non facile. Ho preparato una lettera molto lunga per Adua. Ci siamo visti un mese fa l'ultima volta. Siamo rimasti molto amici. Non penso di potermi permettere, nonostante il lavoro che faccio, di gestire determinate cose per questo ho preferito scrivere una lettera. Ci sono momenti in cui ho vissuto e momenti in cui sono sopravvissuto. Ma tutto ciò mi ha reso molto forte".

LA VERITÀ DI GABRIEL GARKO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Qualche ora prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Gabriel Garko ha pubblicato un post su Instagram. Sebbene non svelando la natura delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato nella casa né gli argomenti che avrebbe trattato, l'attore ha assicurato che avrebbe detto tutta la verità: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno e sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità". In merito a questo post, Garko ha precisato: "Questo messaggio non è riferito solo a oggi e solo a stasera, sotto alcuni punti di vista non sarà possibile. L'ultima frase la voglio mantenere ma in futuro".

L'INCONTRO TRA GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO

Nel giardino, dove poco prima Adua Del Vesco aveva incontrato il suo fidanzato Giuliano, la gieffina ha incontrato Gabriel Garko. Lo ha ringraziato per essere stato accanto a lei nel momento più buio della sua vita. L'attore le ha fatto sapere di aver scritto una lettera e ha cominciato a leggerla con la voce tremante per l'emozione, fino a sciogliersi in lacrime:

"Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario. Dario è un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non le sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa che ho fatto anche io. Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te e capire in quale momento della vita l'hai persa. Io ho ritrovato il bambino dentro di me, il momento in cui l'ho abbandonato e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi.

Ti dico la verità. Io al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera.

Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena, lascia che anche la tua bambina la tolga a te. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. E ti dico l'ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

Adua Del Vesco e Gabriel Garko si sono abbracciati in lacrime. Signorini lo ha ringraziato: "Grazie perché credo non sia facile dopo tanti anni in cui tu hai costruito una favola di carta, che non aveva un riscontro nella tua vita e nella tua realtà. Ti sono grato. Non mi sono sentito di fermare quell'abbraccio per le distanze sociali. Voi avete vissuto una favola falsa, ma da oggi inizierete a vivere una favola vera". Garko ha concluso: "Da oggi Adua sarà nella mia vita in un altro modo e non ci perderemo più. Qual è il segreto? Devo spiegarlo a te Signorini? Credo che nel 2020 questa cosa non vada né capita, né discussa". Massimiliano Morra è intervenuto e si è complimentato con Garko per il suo coraggio. Patrizia De Blanck ha spiegato che in effetti nell'ambiente lo sapevano tutti. Il 3 ottobre, l'attore sarà ospite di Silvia Toffanin dove si racconterà.

