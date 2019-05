TARANTINO MANIA – CANNES IMPAZZITA PER BRAD PITT E LEO DICAPRIO (VIDEO) – STRONCATO DALLA CRITICA ITALIANA, PETER BRADSHAW SUL "GUARDIAN" E' D'ACCORDO CON IL NOSTRO MARCO GIUSTI: “È UNA COMMEDIA NERA SCIOCCANTE, AVVINCENTE, ABBAGLIANTE. UNA BIZZARRA FANTASIA HORROR GIACOBINA - LA LOS ANGELES DEL 1969 VIENE RECUPERATA CON LA DELIRANTE E ISTERICA CONOSCENZA DI OGNI DETTAGLIO DELLA CULTURA POP DI TARANTINO”

Peter Bradshaw per "www.theguardian.com"

La commedia nera di Quentin Tarantino, “Once Upon a Time ... in Hollywood” è una versione pulp-fiction redentiva dell'incubo di Manson nella California degli ultimi anni '60.

È scioccante, avvincente, abbagliante nei colori primaverili del cielo blu e dell'oro del tramonto: i colori si fondono con il calore di cui cantava Mama Cass. La Los Angeles del 1969 viene recuperata con l'intensità abituale e la delirante e isterica conoscenza di ogni dettaglio della cultura pop di Tarantino. Ma c'è qualcosa di nuovo qui: non solo la cinefilia erotica, ma la TV-filia, un'intensa consapevolezza del piccolo schermo nella vita di tutti.

Le opinioni si dividono sul finale sorprendente e provocatorio di questo film, che Tarantino si preoccupa di mantenere segreto e che non ho intenzione di rivelare qui. Ma certamente qualsiasi errore di gusto non assomiglia, per esempio, a quelli fatti in “Bastardi senza gloria”. E forse preoccuparsi del gusto è perdere il punto centrale di questa bizzarra fantasia horror giacobina.

Semplicemente, sfido chiunque con il sangue rosso nelle vene a non rispondere alla stravagante bravura del film di Tarantino con un balzo sulla sedia dell'auditorium per il piacere che momento per momento questo film offre - e al contrario, di certo, a rabbrividire per l'orrore e la crudeltà e le sue conseguenze allucinatorie.

Il nostro primo non-eroe è Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio, un attore fallito di western e un alcolizzato in un periodo nero della sua carriera. Il suo migliore amico - pateticamente, il suo unico amico - è Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt con eterna competenza e l'imperturbabilità di “Ocean's Eleven”. Cliff è la controfigura di Rick e ha un terribile segreto nella sua vita: un macabro evento per il quale potrebbe essere o non essere colpevole.

Cliff porta Rick dappertutto perché a lui è stata ritirata la patente, ed è il miglior amico, l’assistente, il factotum di Rick e la persona che deve consolare Rick quando scoppia in pianti di autocommiserazione.

Le cose vanno a rotoli per la carriera di Rick e Cliff quando la serie televisiva western di Rick “Bounty Law” viene cancellata. Il suo agente Marvin Schwarz (cameo strepitoso di Al Pacino) cerca di persuadere Rick a recarsi in Italia per reinventarsi in questi nuovi "spaghetti western che fanno là fuori”. Ma nel frattempo Schwarz gli procura un lavoro in un programma televisivo dell’America occidentale, “Lancer”, con la regia di Sam Wanamaker, e Rick ha una bizzarra epifania. Oltre a questo, viene ispirato dal fatto che vive accanto a Sharon Tate (Margot Robbie) e Roman Polanski (Rafal Zawierucha), da cui è completamente intimorito.

In tandem con l'inquietante rinascita del valore di Rick, Cliff si ritrova a dare un passaggio a una ragazza hippy al Ranch Spahn, l'attuale location cinematografica che Tarantino immagina essere il luogo in cui Cliff e Rick hanno filmato insieme e che erano, naturalmente, i quartieri nella vita reale del culto agghiacciante di Charles Manson.

Rick e Cliff sono fondamentalmente inesperti, l'unica differenza è che Cliff non ha un ego sconfinato, nessuna ambizione. Ma il loro status viene trasformato nella commedia dall’universo parallelo di Tarantino.

La menzione di Polanski e Tate solleva la posta: a Cliff viene offerto un pompino da una delle ragazze, ma lo rifiuta perché non può dimostrare di avere 18 anni. Rick si ritrova ad aprire il suo cuore a un’intelligente attrice bambina (Julia Butters). Sentendo che ha otto anni, mormora che tra 15 anni saprà come si sente: una sgradevole impudicizia di cui si vergogna immediatamente. Tutto questo è un flusso di autocoscienza, un incitamento impassibile - e non c'è dubbio che questo è un film molto maschile, anche se Margot Robbie dà un ritratto simpatico di Tate, Dakota Fanning è un personaggio sinistro e Lorenza Izzo ha una svolta incredibile come la fortunata star italiana Francesca Cappuccino.

La scena più oltraggiosa - e la più divertente - è Cliff che ottiene un lavoro da stunt-man su “The Green Hornet” e viene sfidato a combattere da Bruce Lee nel suo costume di Kato. È una straordinaria scazzottata, anche se non sono sicuro di essere d'accordo su come Tarantino immagini il risultato; ma ho continuato a ridere per circa tre minuti dopo che la scena era finita.

E poi prendiamo il finale, un momento di maledetto caos che porta a un bizzarro epilogo che potrebbe farti venire la voglia di rivivere l'intero film nella propria mente. È del tutto scandaloso, disorientante, irresponsabile e anche brillante.

Da “www.ansa.it”

Tutti pazzi per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes. La folla sulla Croisette in loro attesa per ore in occasione della prima mondiale di 'C'era una volta a Hollywood' di Quentin Tarantino. Quando le due star sono scese dalle auto scure del festival ci sono state scene di isteria collettiva.

Brad Pitt e Leo DiCaprio non si sono risparmiati e hanno firmato autografi, fatto selfie. In smoking tutti e due, DiCaprio ha sfoggiato barba corta con il pizzo, Brad capelli un po' lunghi a sfiorare il collo, bellissimi entrambi.

Sulla Montee des Marches Tarantino ha dichiarato "tutto magico qui", e a proposito del suo film ha detto: "Racconto il periodo in cui Hollywood cambiò". Nel film, ambientato nel 1969, si mette in scena tra l'altro la strage di Charles Manson in cui fu uccisa la bellissima giovane moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Venticinque anni fa sullo stesso red carpet di Cannes, Tarantino presentava il suo film più iconico, 'Pulp Fiction'.

