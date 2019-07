TAYLOR MEGA, MEGA TOPLESS! - L’INFLUENCER VIENE PIZZICATA DA “NOVELLA 2000” IN SARDEGNA, IN COMPAGNIA DEL SUO FIDANZATO, L’IRANIANO HORMOZ VASFI - I DUE, CHE SI FREQUENTANO DA MAGGIO, FINORA ERANO RIMASTI NELL’OMBRA (PER VOLONTÀ DI CHI, DI LUI O DI LEI?) - LA BONISSIMA 25ENNE SGUAINA LA ZINNA E MOSTRA UN TORNITO LATO B… - FOTO NON CENSURATE

IL LATO B DI TAYLOR MEGA

Da “Novella 2000”

Sardegna. L’influencer vista all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Taylor Mega, 25 anni. Vicino a lei, il milionario iraniano Hormoz Vasfi, 56, guarda in cagnesco il fotografo. Hormoz e un uomo d’affari con un patrimonio da capogiro, che in passato e stato il compagno della showgirl Yvonne Scio.

IL LATO B DI TAYLOR MEGA

AL CENTRO DEL GOSSIP

Il nome di Vasfi e quello di Taylor hanno cominciato ad essere associati da maggio, quando correva voce che i due fossero partiti per il Vietnam. Adesso, le foto insieme in Sardegna. Lei aveva detto «Prima di parlarne pubblicamente devo verificare da me se e una cosa seria oppure no». Dopo due mesi sara diventata una cosa seria?

TRA MASSAGGI E MESSAGGI

Sardegna. Se Taylor - qui, si fa fare un massaggio in spiaggia - e una regina dei social (ha quasi 2 milioni di follower) Hormoz invece non ha Instagram ma compare nelle foto del profilo di suo figlio Victor. Inoltre, corre voce che lui abbia chiesto a Taylor di non fare il suo nome nelle interviste. Sara perche e timido?

LATO A OK E IL LATO B? PURE!

Taylor emerge dalle acque come una dea. Lato A perfetto, come abbiamo visto dalle foto a seno nudo, lato B pure grazie agli esercizi in palestra. Taylor ha valanghe di ammiratori, che conquista con le sue interviste dove risponde senza peli sulla lingua.

