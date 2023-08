TE LE CANTO…E TE LE SUONO - UN TEMPO A TORMENTARCI L'ESTATE ERANO LE CANZONI SPAGNOLE E LE HIT USA E GETTA, ADESSO CI TOCCANO I "DISSING" TRA RAPPER, TRAPPER E CANTANTI SENZA VOCE - AD ACCENDERE LA MICCIA SONO STATI LUCHÉ E SALMO, POI È TOCCATO A PAOLO MENEGUZZI CONTRO J-AX E PER CHIUDERE IN BELLEZZA, SAMUELE BERSANI E SFERA EBBASTA - VISTO CHE I DISSING ATTIRANO ATTENZIONE NE VEDREMO ALTRI: I SOLITI "MORTI DI FAMA", PER UN PO' DI VISIBILITA', INVENTERANNO SCAZZI A GO-GO - VIDEO

SALMO

[...] Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per il "Corriere Della Sera"

[...] Sfottò, stilettate. Ma anche allusioni colte [...] e risposte bon ton [...]. È un’estate in cui arriva la consacrazione, anche sulla scena musicale italiana, del dissing : slang che indica canzoni in cui un autore insulta o denigra un collega. Solo a luglio, di queste faide musicali se ne sono viste tre, in forma ibrida: canzoni, oppure solo post sui social. [...]

luche 7

l’ultimo scontro, fra Samuele Bersani e Sfera Ebbasta. A dare la miccia un post del cantautore che, senza fare nomi, sbeffeggiava i trapper. «Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera...». Non c’è voluto molto ai fan per capire che ce l’aveva proprio con Sfera che, durante un concerto a Francavilla al Mare, stona sulle note di«Bang bang».

j-ax pezzo su paolo meneguzzi

Il trapper allora usa lo stesso metodo: niente nomi, ma una «citazione della settimana» in cui dà dell’invidioso al collega, con termini coloriti. E Bersani rilancia: «Non basterebbe tutto l’autotune del mondo per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità». [...]

La fiammata trai due i si è accesa mentre si stava spegnendo il fuoco di paglia tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Quest’ultimo, in un’intervista, aveva chiamato «marchette» tormentoni come «Disco Paradise» di J-Ax, Fedez e Annalisa. Dopo le prime schermaglie sui social, lo scontro è diventato musica: il rapper ha pubblicando la hit «L’invidia del Peneguzzi», [...] Il cantautore per un attimo ha fatto il prezioso («non mi svenderò per un passaggio in radio»), per poi pubblicare un testo recitato sulle note di un de profundis .

SAMUELE BERSANI

Titolo? Il «funerale di Pappon Paradise». In altri video i toni si rilassano, ma J-Ax chiarisce: «Per me sta cosa che il pop che deve elevarsi, sperimentare, parlare di ideali è una str..., rivendico il diritto di scrivere anche per puro divertimento». [...] prima di J-Ax e Meneguzzi avevano litigato Salmo e Luché. Quest’ultimo con il brano «Estate dimmerda 2» (riferimento al pezzo di Salmo del 2017) accusava l’altro di aver riempito San Siro con 10 mila biglietti regalati.

sfera ebbasta

Salmo replicava che Luchè è l’unica cosa di Napoli che «fa schifo». Cosa resterà di questi dissing ? Meneguzzi in un video si augura che «siano chiacchiere per un futuro musicale migliore. A me spaventa molto che in Italia, i vertici discografici, le radio, non ascoltino più’ la musica, che guardino i follower, che ti dicano non è importante che canti bene, l’importante è che sia trap. Questo è non amare gli artisti». E magari ci sarà anche per una riflessione sui numeri degli ascolti: riflettono la qualità? Sui social il tema è caldo.

