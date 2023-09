TE LA DO IO LA CULTURA DI DESTRA! - BUTTAFUOCO, PAGATO DA “FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE”, VERGA UN PEZZO IN CUI INCENSA IL SUO DATORE DI LAVORO SU “LIBERO”, CON CUI IL D'ANNUNZIO DELLA MELONI HA UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE – BASTA IL TITOLO (“LA SCIENZA ITALIANA ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO”) PER CAPIRE IL TONO DEL PEZZO PIENO DI MIELE VERSO LUCIANO VIOLANTE (PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE) SCRITTO DA BUTTAFUOCO, DIRETTORE DEL SITO “CIVILITADELLEMACCHINE.IT”...

La Russia è la prima tra le nazioni ad arrivare sulla Luna, l’America è la prima a metterci piede e l’Italia – nel solco della propria tradizione giuridica – è prima nella dottrina dello Spazio, l’ulteriore orizzonte geostrategico che con Terra e Mare conclude le categorie del politico.

La gara della scienza prosegue in orbita. Il passaggio prossimo è quello di uccidere il chiaro di luna per farne un dominio al servizio dell’umanità e questo giacimento inesauribile di risorse e di materie prime è l’argomento definitivo su cui la comunità scientifica costruisce giorno dopo giorno la fatica delle agenzie spaziali del mondo.

Nella giornata di domani, a Roma, presso la Sala del Mappamondo a Montecitorio, dunque nel cuore della politica, la presentazione del primo Rapporto su Space Economy, Space Industry, Space Law. Un’intuizione di Luciano Violante, presidente di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, che dopo tre anni di lavoro analitico, in collaborazione con Simonetta Di Pippo, direttore di Space Economy Evolution Lab (SEE Lab) presso Bocconi, e con Sergio Marchisio, docente di Space Law alla Sapienza Università di Roma, prende forma in uno studio esaustivo sugli immediati interventi a sostegno dell’industria, della ricerca e della politica spaziale.

È il Rapporto su Space Economy, Space Industry, Space Law consegnato ad Adolfo Urso – ministro delle Imprese e del Made in Italy – e che è già all’attenzione di una commissione di 50 esperti appositamente insediata nel maggio scorso, ed è la conferma di come fuori dai riflettori della retorica, l’Italia – che è la Casa della Scienza – posiziona nel futuro la propria industria e la propria visione geostrategica. […]

Non pochi, tra le ragazze e i ragazzi, indossando il camice nei laboratori, assicurano oggi il passaggio di testimone alla triplice radice di genio e ingegno – Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Guglielmo Marconi – per svelare il segreto istinto di questa nostra storia di «provinciali dell’Orsa Minore/alla conquista degli spazi interstellari».

La direzione è nel «lungo viaggio, dentro la via Lattea», per condursi alle porte di Sirio – così canta Franco Battiato – e siccome è vero ciò che precisamente è fatto, questa regola e questo criterio, s’impone, per dirla con Giambattista Vico con la Scienza Nuova. […]

Le macchine inviate nello Spazio sono ormai capaci di vedere e di informarci come nessun uomo – nessun ingegno – potrebbe o saprebbe fare. La macchina, prodotto dell’ingegno, riesce ad andare al di là del suo creatore. Ed è giusto il tramite per svelare qualcosa che l’uomo non vi abbia posto.

Le macchine, infatti, costruite da noi, sanno fare ciò che noi non sapremmo mai fare: sanno guardare lontano, sanno volare lontano, sanno parlare lontano. Ci aspettiamo dalle macchine risposte che non sapremmo mai dare senza di esse. Ciò che costituisce il tessuto della vita della nostra giornata non esisteva affatto già una generazione fa. […]

