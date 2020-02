19 feb 2020 11:40

TE LA DO IO LA PIRATERIA! - DENUNCIATI 223 CLIENTI, E' LA PRIMA VOLTA IN ITALIA - LA GUARDIA DI FINANZA COLPISCE CHI GUARDA ILLEGALMENTE I CANALI A PAGAMENTO: I RESPONSABILI RISCHIANO 25 MILA EURO DI MULTA E RECLUSIONE FINO A OTTO ANNI - LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE PREVEDE LA CONFISCA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI: AI CLIENTI, DUNQUE, IN CASO DI CONDANNA VERRANNO CONFISCATI IL…