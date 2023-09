TE LA DO IO RADIO SALVINI! “IL PROGRAMMA DI MARCELLO FOA FILO-LEGA? IN EFFETTI GOMEZ E RICOLFI SONO LEGHISTI DELLA PRIMA ORA” - FRANCESCO PIONATI, DIRETTORE DI RAI RADIO1 E DEL GR RAI, REPLICA ALLE ACCUSE DI UN PALINSESTO FILO-CARROCCIO – “CHI PARLA DI RADIO SALVINI DOVREBBE SPIEGARE IL MOTIVO. QUESTA CAMPAGNA MEDIATICA È PRIVA DI FONDAMENTO…”

(Adnkronos) - "Con Marcello Foa, nel programma 'Giù la maschera', ci saranno Peter Gomez e Luca Ricolfi, tutti leghisti della prima ora, come Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola...".

Risponde con ironia Francesco Pionati, direttore di Rai Radio1 e del Gr Rai, replicando - durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto radiofonico Rai nella sede di via Asiago - alle accuse rivolte da alcuni media rispetto a un palinsesto filo-Lega, con personalità che fanno politicamente riferimento al leader leghista Matteo Salvini.

"Chi parla di Radio Salvini dovrebbe spiegare il perché - risponde Pionati - La composizione del nostro palinsesto è assolutamente bilanciata e si basa sul rispetto del pluralismo, modello che ho sempre seguito. Marcello Foa, come del resto prima di lui Monica Maggioni e Lucia Annunziata in altre trasmissioni, porterà in più nel programma anche la sua esperienza passata di presidente della Rai.

Questa campagna mediatica è priva di fondamento. Certamente, a Radio 1 ci sarà qualche scossa, anche con il programma 'Rosso e Nero' condotto da Francesco Storace e Luxuria: scosse che daranno il segno di una rottura

MUCCIANTE, 'RADIO RAI PUNTA SU CROSSMEDIALITÀ E INNOVAZIONE'

(ANSA) Assistere da casa a un concerto o auna trasmissione, muovendosi nello studio a 360 gradi con unvisore, un cellulare o un semplice mouse, un'esperienzaimmersiva da vivere con la musica, i fan e i propri artisti epersonaggi preferiti: è il progetto visual di Rai Radio, chesarà lanciato nei primi mesi del 2024, annunciato da FlavioMucciante, vicedirettore responsabile del Centro di via Asiago,alla presentazione dei palinsesti della radio. "Via Asiago è oggi un luogo fisico e al tempo stesso unarealtà virtuale con grandi potenzialità di sviluppo - ha detto Mucciante -.

Da un lato c'è una ricerca continua sulla qualitàdel suono, dall'altro si vuole coinvolgere sempre di più lospettatore/ascoltatore, creando nuove possibilità di interazionecon i conduttori e con gli eventi live. Entrare negli spazi a360 gradi sarà possibile già nei primi mesi del 2024, attraversoun player creato ad hoc. Un'implementazione su piattaformesocial dell'esperienza visual, che la Rai ha iniziato con RaiRadio2 prima sul web, poi sul canale 202 del digitale terrestrenel dicembre 2022. È una crossmedialità in evoluzione continua, in linea con i cambiamenti degli stili di vita delle persone edelle modalità di fruizione del prodotto radiofonico".

"Non si tratta di replicare pedissequamente la radio in tv o viceversa, ma di sperimentare nuove modalità di racconto nellacostruzione dei programmi - ha detto ancora -: far coesistereimmagini e sound della radio con attenzione al linguaggio, alformato, alle riprese, alla musica, al montaggio e a tuttoquello che concorre a costruire un prodotto performante suciascuna piattaforma di trasmissione. Tutti gli indicatori sonoconcordi nell'evidenziare che la partita degli ascolti si vince sul piano della qualità dei contenuti e dei programmi proposti enon solo su quello degli apparecchi che li veicolano. Per questo Rai Radio ha messo in campo un forte impegno con un duplice raggio d'azione: programmi strutturati con idee originali e innovazione tecnologica".

