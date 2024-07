A TELE-MELONI MANCAVANO SOLO LE FRIGNATE DI STEFANO DE MARTINO: “SE FOSSI STATO AMICO DI ARIANNA MELONI, AVREI FATTO SANREMO 5 ANNI FA” – COME DANDOLO RIVELATO L’EX MARITO DI BELEN GUADAGNA CIRCA 8 MILIONI DI EURO PER 4 ANNI DI ESCLUSIVA. UNA CIFRA SENZA PRECEDENTI AVALLATA DALL’UNICA E VERA PLAYER AL SETTIMO PIANO DI VIALE MAZZINI: ARIANNA MELONI (CHE PERO' NEGA DI CONOSCERLO) – L’EX BALLERINO: “NON CONOSCO NESSUNO IN POLITICA, LA MIA VERA RACCOMANDAZIONE È IL PUBBLICO…” - CANDELA LO INFILZA: "GLI AVEVANO PRESO PURE UN NUOVO UFFICIO STAMPA PER BLINDARLO, E INVECE..."

De Martino era pronto con le due frasi da ripetere a memoria ma a Napoli i colleghi gli hanno fatto lo scherzetto tirando fuori il nome di Arianna Meloni. E la prima uscita pubblica viene bruciata...e gli avevano pure preso un nuovo ufficio stampa per blindarlo. #palinsestirai — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 19, 2024

(ANSA) - "Se fossi stato amico di Arianna Meloni avrei fatto Sanremo cinque anni fa", risponde con una battuta Stefano De Martino a chi gli chiede del suo presunto legame di amicizia con la sorella della premier.

"Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa più o meno per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest'anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura", aggiunge il golden boy di Viale Mazzini, che dal 2 settembre raccoglierà il testimone di Affari Tuoi su Rai1.

