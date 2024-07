TELE-MELONI NASCONDE LA BATOSTA ELETTORALE DELLE DESTRA IN FRANCIA - IERI SERA, MENTRE LE ALTRE RETI TRASMETTEVANO IN DIRETTA I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO, LA RAI MANDAVA IN ONDA REPLICHE, COMMEDIE E SPETTACOLI MUSICALI - CLAMOROSA LA SCELTA DI PAOLO PETRECCA, DIRETTORE DI "RAINEWS24", CHE TRASMETTE IN DIRETTA LA TERZA SERATA DEL "FESTIVAL DELLE CITTÀ IDENTITARIE", DOVE ERA PREVISTA L'ESIBIZIONE CANORA DELLA SUA COMPAGNA, ALMA MANERA - IL DURO COMUNICATO DEL CDR. IL DIRETTORE FRIGNA: "RAMMARICATO PER I CONTINUI ATTACCHI PERSONALI..."

PETRECCA, RAMMARICATO, SU CASO RAINEWS NESSUNA CENSURA

paolo petrecca foto di bacco

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Ai colleghi del Cdr e all'Usigrai la direzione replica con i fatti" dice il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca. "Era concordato da diversi giorni uno speciale elezioni francesi di Rainews24 che puntualmente è andato in onda.

Per quanto riguarda l'apertura del tg delle 22 sul festival delle città identitarie è stata una libera scelta del Vicedirettore di turno", dice il direttore "rammaricato per i continui attacchi personali, in questo caso oltre i limiti della decenza".

Estratto dell'articolo di Giovanna Vitale per “La Repubblica”

FESTIVAL CITTA IDENTITARIE

C’è lo scandalo di un servizio pubblico radiotelevisivo che non svolge la missione per cui è pagato dai contribuenti con il canone: informare i cittadini sui più importanti fatti del giorno, e indubbiamente le elezioni francesi – con le inevitabili ricadute sul piano interno e internazionale - lo sono.

Tant’è che ieri sera, mentre le principali reti concorrenti, sia Mediaset sia La7, trasmettevano in diretta i risultati e li commentavano in studio per ore, la Rai mandava in onda programmi già visti, commedie americane e spettacoli musicali. Neppure uno speciale, salvo quello su Rai3 iniziato però alle 23,15 per far spazio, prima, a una delle repliche di Report.

Una clamorosa mancanza, subito stigmatizzata dal Pd, deciso a porre la questione in Commissione di Vigilanza: “Sarà forse che il trionfo del Fronte popolare scomoda i piani di palazzo Chigi nella trattativa in Ue?”, la domanda retorica dei commissari dem. Mentre il presidente della Federazione nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani, già segretario Usigrai, si chiedeva:

paolo petrecca alma manera

“Perché nessuna rete generalista Rai ha aperto uno spazio per informare i cittadini del voto in Francia? Il risultato elettorale ha scontentato qualche alleato italiano? Denunciare anche questo tradimento del servizio pubblico meriterà sanzioni disciplinari?”. Con chiaro riferimento ai 6 giorni di sospensione inflitti a Serena Bortone, punita per aver smascherato la censura del monologo di Antonio Scurati sul 25 Aprile.

A far traboccare il vaso, è l’incredibile scelta di Rainews24, il canale all news che dovrebbe trasmettere in tempo reale tutto ciò di cui il mondo discute e che invece, in concomitanza con lo scrutinio d’oltralpe, ha mandato live da Pomezia la terza serata del “Festival delle città identitarie” (già il nome dice tutto) condotto da due meloniani di provata fede: Edoardo Sylos Labini e Incoronata Boccia.

In platea, il direttore di Rainews Paolo Petrecca, già ospite della kermesse insieme a Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura di FdI. Fra le esibizioni canore previste ieri “la splendida voce di Alma Manera”, ovvero la compagna di Petrecca (secondo Dagospia). [...]

paolo petrecca

Immediata la reazione del Cdr: “La sera dei risultati del voto in Francia, mentre gli altri canali di informazione sono in diretta no-stop, il canale all news del servizio pubblico decide di aprire alle 22 sul festival Città Identitarie, ideato da Edordo Sylos Labini. RaiNews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante.

Un tempo la nostra testata metteva in campo tutte le risorse per garantire un servizio impeccabile all’utenza, in occasioni simili”. Una scelta dissennata, che stavolta il sindacato interno non intende far passare sotto silenzio: “Chiediamo al direttore come sia possibile prevedere un approfondimento diverso quando tutte le tv del Continente hanno gli occhi puntati sulle elezioni d’Oltralpe. Verrebbe da pensare che alla debacle della destra il direttore preferisca non dedicare troppo spazio”.

Paolo Petrecca Alma Manera

Amara la constatazione: “Petrecca ritiene opportuno, in una serata come questa, dare spazio a un evento non scevro da interessi e legami personali”, l’affondo del Cdr. “Una scelta che qualifica la deriva che ha preso da tempo la testata e per la quale ci sentiamo indignati”.

Anziché incassare e provare a rimediare, il direttore aduso a mandare in diretta tutti i comizi di Giorgia Meloni si indigna. Si attacca al pc e replica: “Vi chiedo spiegazione formale sulla frase "non scevro da interessi e legami personali". [...]

marine le pen - meme by carli marine le pen jordan bardella - elezioni in francia paolo petrecca MARINE LE PEN E GIORGIA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY SIRIO THE ECONOMIST - COPERTINA CON URSULA VON DER LEYEN, GIORGIA MELONI E MARINE LE PEN - LE TRE DONNE CHE PLASMERANNO L'EUROPA meloni le pen alma manera foto di bacco