Mentre a pagina 260 il servizio del Televideo assegnava i Giochi invernali del 2026 a Milano e Cortina, nella pagina successiva (si suppone preparata in anticipo per avere anche questa alternativa) il successo veniva assegnato a Stoccolma. All'una di notte gli svedesi a pagina 261 del Televideo erano ancora dati per vincitori. Magra consolazione

2 – FERRAGNI AL CANALE ISTITUZIONALE. COVOTTA DA MATTARELLA A RAI QUIRINALE

Marco Antonellis per Dagospia

Grandi novità in casa Rai. Mentre il Televideo fa sapere agli italiani che la Svezia ha vinto i giochi olimpici invernali del 2026, al Quirinale sono molto soddisfatti perché da settembre, non appena Mariolina Sattanino terminerà il suo incarico, arriverà Andrea Covotta attuale vicedirettore del Tg2, stimatissimo negli ambienti del Colle. Fabrizio Ferragni invece, bocciato da Mattarella, è alla ricerca di un incarico, ha ricevuto tre proposte: andare a Bruxelles, la sede Rai di Bologna oppure dirigere il canale istituzionale.

Ebbene, la scelta di Fabrizio Ferragni di cui pure si era parlato per la direzione di Rainews, dovrebbe ricadere sul canale istituzionale. Intanto, si cerca di capire che succederà in Cda a Marcello Foa, dopo la decisione della vigilanza di bocciare il doppio incarico. Come Dagoanticipato la scorsa settimana, due consiglieri del CdA Rai, Laganà e Borioni, hanno chiesto la convocazione di un CDA straordinario in merito.

Nel frattempo si comincia a fare dei calcoli tra consiglieri e, scherzi del destino, la conta in consiglio di amministrazione della RAI potrebbe finire in parità con il voto dello stesso Foa che potrebbe quindi risultare addirittura decisivo per stabilire le sue stesse sorti: Foa deciderebbe su Foa. Scherzi del destino (o della Rai).