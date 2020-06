LA TELEVISIONE HA PRESO IL VIRUS – DAL PAZIENTE ZERO DI CODOGNO A OGGI LA PANDEMIA HA MONOPOLIZZATO I CANALI TV. BASTA VEDERE IL DAYTIME: IN TEMPI NORMALI DOMINANO TELENOVELAS, CICISBEI E PETTEGOLEZZI. ORA CI TOCCA IL VIROLOGO DI TURNO CHE SPIEGA COME LAVARSI LE MANI, O LE SUPERCAZZOLE DI CONTE – PERSINO BARBARA D’URSO, VESTE DIMESSA E GAMBE RIPOSTE, ERA MENO GLAMOUR E PIÙ INFERMIERA

Stefano Balassone per “la Repubblica”

L a tv della pandemia ha avuto inizio a fine febbraio, col "paziente zero" di Codogno e la novità della "Zona Rossa". Il campione auditel rizzò subito le orecchie affollandosi allo schermo il 10% più del solito. Ma con il lockdown generale e i televisori sempre in guardia l' ascolto medio di ogni cittadino crebbe del 50%, rispetto all' anno prima, quando l' evento fisso era Salvini coi Facebook da terrazza che sgomitavano nell' audience. Il Covid invece la sua audience l' ha creata imponendo la tv del costante allarme al posto di quella solita che fa da badante e da compagna.

Il mutamento di paradigma risulta più evidente se si guarda all' ascolto del daytime. In tempi normali dominano le telenovelas e gli appuntamenti con i talk di qualche fascinosa, a base di cicisbei e pettegolezzi. Stavolta le telenovelas e le chiacchiere al vapore hanno tenuto a stento i loro adepti, dovendo cedere il passo alle dirette in assetto sanitario, col virologo di turno a spiegare il virus, le mani da lavare, le diverse mascherine.

Perfino Barbara D' Urso, veste dimessa e gambe riposte, era meno glamour e più infermiera.

Il mattatore ovviamente è stato Conte, il PdC dei DPCM, di cui incombe la conferenza stampa che segnerà la fine della fase 2. Stavolta, è minore la paura e tali saranno anche gli ascolti. Al culmine della fifa tuttavia Conte ha sbaragliato la Nazionale e Sanremo, con 24 milioni di spettatori, intesi come "media" (quindi in realtà è stato visto da pressoché tutti gli italiani).

Da aggiungere che a oltre il 10% del popolo non bastava lo spiegone del Presidente del Consiglio e così fin dall' inizio si piazzava sui canali All News che riprendevano anche le successive domande e risposte con la stampa. Quest' avanguardia del consumo di informazione è stata composta, va da sé, dagli spettatori più scolarizzati e benestanti, addestrati a sfamarsi di parole. Per gli altri il Covid era una disgrazia e non l' argomento di giornata.

