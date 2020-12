TEMPI HARD PER LA ISOARDI - COME ANTICIPATO DA DANDOLO, NON CONDURRÀ LA NUOVA VERSIONE DI ''CHECK-UP'': DOPO IL FINALE BURRASCOSO DI ''BALLANDO CON LE STELLE'', LA FUMANTINA ELISA STA SUBENDO IL VETO DI SALINI - L'UNICA STRADA SAREBBE NELLA TERZA RETE DEL SUO AMICO ED EX COLLEGA DI ''UNOMATTINA'' FRANCO DI MARE. MA HA GIÀ I SUOI CASINI, DIFFICILE CHE SI SBATTA PER FAR TORNARE IN VIDEO L'EX LADY SALVINI

franco di mare elisa isoardi

SCRIVEVA DANDOLO SU ''OGGI'' A METÀ NOVEMBRE:

"La conduttrice da gennaio dovrebbe essere al timone della trasmissione di medicina Check-up. A viale Mazzini però si mormora che per la bella Elisa non si concretizzerà questa autorevole conduzione. Sarà vero?"

DAGONEWS

Come anticipato da Dandolo su ''Oggi'', Elisa Isoardi non condurrà la nuova versione di ''Check-up'', lo storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes. In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto da parte dell'amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di ''Ballando con le stelle'', in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti.

L'unica strada per tornare in video sarebbe nella Rai3 del suo amico Franco Di Mare, con cui condusse ''Unomattina'' qualche anno fa. Ma il direttore già scricchiola per conto suo, sarà difficile che si giochi il poco capitale politico rimasto per fare un favore alla turbolenta Elisa.

elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 3 elisa isoardi raimondo todaro 2 ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO elisa isoardi ballando isoardi todaro elisa isoardi foto diva e donna elisa isoardi ospite di oggi e' un altro giorno 5