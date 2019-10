DAGOSELEZIONE

[Righetto]@Ri_Ghetto

Anna Pettinelli e il suo falò iconico ha trainato la carretta e ha portato Temptation sopra al 20% THE POWER OF PEPPA PIG

sussume@iamellico

1 ora e passa di Anna Pettinelli, Anna è la Queen indiscussa di questa edizione di #TemptationIslandVip

contechristino@contechristino

Lui che arriva correndo a rallenty con sorriso a 340 denti, "Se Bruciasse La Città" che parte a volume sparato con ripresa tra le fiamme del falò e interruzione brusca della musica sul *NON TI RENDI CONTO?* di lei. Che coup de theatre pazzesco. #TemptationIslandVip

Francesco Canino@fraversion

comunque non so come Alessia Marcuzzi sia riuscita a rimanere seria e a non ridere in faccia alla Pettinelli che saltava e urlava "bella patata sono ioooooooo". #temptationislandvip

Eli@eliscrivecose

SONO IO BELLA PATATA, SONO IO, TATA VIENE PATATA, SONO IO BELLA PATATA #TemptationIslandVip

Fede@whatabo55513707

“Pensavo fosse il fuoco eterno dell’amore, è diventato un fornelletto da campo” Anna Pettinelli, settembre 2019 #temptationislandvip

Selvaggia Lucarelli

@stanzaselvaggia

Stefano sta usando la nota tattica “tu sei pazza!”. Ci siamo passate tutte. #temptationislandvip

Eli@eliscrivecose

Sì raga ma il fidanzato della Pettinelli non sta facendo un cazzo di niente. Lei è semplicemente una drama queen assoluta, devo dire che stimo molto. #TemptationIslandVip

Martola_@Martola__

Alessia ma che cazzo metti al patibolo questo povero cristo che non ha fatto niente #TemptationIslandVip

VIPERISSIMA trαsh@Viperissima_

Ciao Albano e Romina

Ciao Gianni Morandi e Laura Efrikian

Oggi, la nuova coppia del Musicarello 3.0 è formata da Anna Pettinelli e Stefano. #temptationislandvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Falò iconico a dire poco, la Pettinelli pazza col botto e Stefano totalmente incredulo come se dovesse sedare una curva allo stadio CINEMA PURO E MERAVIGLIOSO #TemptationIslandVip

Loverdose@battigiulia

ANNA PETTINELLI COL SEGNO DELL’ABBRONZATURA DEGLI OCCHIALI DA SOLE ICONIC #temptationislandvip

Sto Castico@stefanopicone

Anna Pettinelli nuova unità di misura del rosicamento. Es: Quanto stai a rosica' da 1 a Pettinelli?? #temptationislandvip

Igor Scopelliti@DiscoIgor

Il falò tra la Pettinelli e Stefano dovrebbe essere portato ad esempio sul perché le donne vengono da Venere e gli uomini da Marte e che quindi l’omosessualità è l’unica ricetta naturale per una vita tranquilla. #temptationislandvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Convinto al 100% che si sarebbero mollati e invece no anche lei è innamoratissima SONO INCAZZATO NERO PER QUESTO FINALE DA LIBRO HARMONY CON LORO SULLA SABBIA #TemptationIslandVip

Mai 'na gioia@Una_Gioia_Mai

Cari Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi ve lo dico sommessamente: trovate un programma e riportate Anna Pettinelli in tv, ne abbiamo urgentemente bisogno. #TemptationIslandVip

Ragazzo Comune @RAGAZZO_COMUNE

Spero che Anna Pettinelli diventi un giudice di #AMICICELEBRITIES. #temptationislandvip

Madame Y@yleniaindenial

Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo ci hanno regalato: I falò più iconici di sempre, bella patata, Scopa Secca e Peppa Pig, i gossip come le vecchiette di paese e le voci fuori campo di qualsiasi video. Le nostre Blair Waldorf e Serena Van Der Woodsen. #temptationislandvip

Paola. @Iperborea_

Ma Nathaly solo qualche giorno fa ha postato su IG una foto in cui ha volutamente cancellato il viso di Andrea accanto a lei, dai, non ci credo che possano essere tornati insieme, magari lui ha chiesto un nuovo falò e lei lo ha nuovamente smerdato. Speriamo. #temptationislandvip

Paola. @Iperborea_

Serena Enardu avrebbe potuto conservare l'aura di epicità conquistata a #uominiedonne, annoverata da quasi tutti tra le troniste migliori di sempre, ricordata con affetto come solo Paola Frizziero e Teresanna, e invece no, #temptationislandvip e il ritorno tra i comuni mortali

Giuseppe Candela@GiusCandela

La Marcuzzi se la cava bene, a #temptationislandvip fa il suo e lo fa bene. Sintomo che un potenziale c'è e che a volte è solo una questione di scelte.

[Righetto]@Ri_Ghetto

Il momento più alto di questa edizione. #TemptationIslandVip

Kate@TheKateryn

La faccia di noi tutti quando ascoltiamo la Pettinelli #temptationislandvip

Giù Box@GiuBoxOfficial

#TEMPTATIONISLANDvip

Twinkle@Twinkle27021524

Alessia che come noi cerca di dare un senso al discorso di Anna Pettinelli: #temptationislandvip

Trash Italiano

@trash_italiano

CHE VOGLIA DI ANDARE ALL'IS MORUS SOLO PER ELUDERE I MICROFONI. #TemptationIslandVip

