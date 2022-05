TENIMMOCE ACCUSSÌ! CAPRI PIANGE GUIDO LEMBO – SE N’È ANDATO A 74 ANNI IL LEGGENDARIO PATRON E CHANSONNIER DELL’ANEMA E CORE, LA TAVERNA VIP DELLA CAPRI BY NIGHT – DA LUCIO DALLA FINO A JENNIFER LOPEZ E LENNY KRAVITZ, LEMBO AVEVA DUETTATO CON TUTTI I PIÙ GRANDI – GLI INIZI ALLA “CORTE” DELLA PRINCIPESSA SIRIGNANO, LE NOTTI MAGICHE DELL’ISOLA, LA PACE BELEN-NINA MORIC E IL SIPARIETTO SUL PALCO CON IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA VINCENZO DE LUCA - VIDEO

Claudia Catuogno per https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/

Capri piange Guido Lembo. Lo chansonnier caprese, patron dell’Anema e Core, la taverna dei vip di Capri, si è spento qualche ora fa dopo una lunga malattia. La notizia ha fatto immediatamente il giro della sua amata piazzetta, dove ogni mattina d’estate era solito bere il caffè e leggere i giornali, seduto al solito tavolino. Qui Guido non mancava mai di scambiare quattro chiacchiere con ammiratori e turisti, ai quali dedicava pezzi di canzoni napoletana e dava appuntamento per la serata. Nella sua taverna aveva duettato con tutti i più grandi: politici, imprenditori, rockstar, calciatori e star. Recente, dopo il primo anno della pandemia, il siparietto sul palco con il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Da Jennifer Lopez a Di Caprio: tutti pazzi per Guido e la sua chitarra

Dagli habitué Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, a Tronchetti Provera e Carlo Rossella, da Fiona Swarovski, Caterina Balivo, Alessandro Preziosi ai calciatori del Napoli Mertens e Insigne su tutti. E poi Jennifer Lopez, Mariah Carey, Katy Perry e Orlando Bloom, Laura Pausini, Lenny Kravitz, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, Giorgio Armani , Lucio Dalla, Flavio Briatore, Chiara Ferragni e Fedez, Francesco Totti con Ilary Blasi. E ancora LeBron James, Leonardo di Caprio, Matthew Mcconaughey, Renzo Arbore, Valeria Marini, Gigi D’Alessio, Jon Bon Jovi, Belen Rodriguez e tanti altri. Lucio Dalla e Giorgio Armani tra i primi ad esibirsi con lui in taverna.

La svolta al by night

Guido, istituzione caprese per eccellenza, ha dato una svolta al by night caprese, inventando un genere nuovo, rivisitando le canzoni storiche del panorama musicale partenopeo in chiave moderna e facendole conoscere così al grande pubblico. La sua carriera, però, parte da lontano e racconta storie di musica e parole: era solo un ragazzino quando insieme al fratello Bruno iniziò a esibirsi nelle ville dei signori dell’epoca, alla “corte” della principessa Sirignano, dalla duchessa Serra di Cassano e in quel di Cesina a casa del Principe Parente. Lascia Capri per trascorrere un periodo a Londra ma rientra poco dopo e decide che la musica sarà la sua strada.

Dagli inizi al successo

Dal Guarracino, il locale di famiglia di via Castello alla centralissima taverna Anema e Core, nel cuore della “Rodeo Drive” isolana, il passo è breve ma il successo è enorme e dura da quasi trent’anni, tanto quanto l’amore che il musicista caprese nutriva per la sua isola e per la sua amata moglie Anna, compagna di vita e di lavoro. Una vita lunga e costellata di successi che Guido ha voluto raccontare nella sua autobiografia “Tutto cominciò così”, scritta a quattro mani dallo chansonnier caprese con la blogger Serena Papini. Per non dimenticare nulla di quegli anni speciali in cui l’Anema e Core è diventata il simbolo della vita notturna isolana e Guido incoronato re della movida, un testimone passato al figlio Gianluigi che oggi guida il locale e porta in giro il nome di Capri nel mondo tra concerti e tournée.

