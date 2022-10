DAGOSELEZIONE

BICCY.IT@BITCHYFit

tweet pamela prati 4

Ieri è andato in onda il prequel di Pratiful:

Mark figlio di un boff mafioso diventato testimone di giustizia e adottato dalla famiglia Caltagirone e 50 anni dopo per la sua sicurezza non può mostrarsi al fianco di Pamela Prati ma è un habitué del ristorante dove vanno i vip

Francesco Canino@fraversion

nuova rivelazione di Pamela Prati: Mark Caltagirone gli disse che era figlio di un boss (per quello non si faceva vedere), salvato da autista e poi adottato dalla famiglia Caltagirone.

Roba che nemmeno la buonanima di Teodosio Losito avrebbe scritto una roba simile.

pamela prati 2

#gfvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

Abbiamo "perdonato" cose peggiori, è in atto operazione pulizia.

Ci sono accordi contrattuali.

Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate.

Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro.

#gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

“Quello che sto dicendo lo posso provare”

E QUALI SONO LE PROVE, Pamela?

#GFVip

Giuseppe Candela@GiusCandela

C'era la data delle nozze ma in Comune non c'erano le pubblicazioni. Strano. #gfvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

tweet pamela prati 5

E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?

#gfvip

Andrea Conti@IlContiAndrea

Comunque davvero una barzelletta. Una presa in giro per il pubblico in tv dall’inizio alla fine. Sistema di complici. I fatti sono tutti lì, nelle inchieste di

@_DAGOSPIA_

e del collega

@GiusCandela

. Il resto è fuffa

#GFVip #pratiful

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Il bambino si chiamava casualmente come David Sebastian Jabir, altro marito fake della Prati “sposato” a Las Vegas

#gfvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva...Cazzate su cazzate.

tweet pamela prati 2

#gfvip

Ragazzo Comune@RAGAZZO_COMUNE

Pamela Prati che manda foto osé a uno sconosciuto… certo, come no.

#gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Pamela sono i tuoi truffatori nel senso che li hai denunciati per truffa e sono stati condannati?

#gfvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d'Italia e un'altra donna "truffata" è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi.

#gfvip

tweet pamela prati 1

LALLERO@see_lallero

Trucco waterproof Pamela vè? Eeeh regge proprio alle lacri...

#GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Una lacrima però avrebbe potuto farla scendere per rendere tutto più credibile #GFVip

MasterBB@MasterAb88

Piange a secco, che trash

#gfvip

Davide Maggio@davidemaggio

La cosa più comica non sono le lacrime (?) di Pamela ma le parole delle coinquiline che la confortano

#GFVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

“Pubblico non vi ho mai tradito”

#gfvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

pamela prati 3

Dai su, una sceneggiata ridicola. Cazzate. Andiamo oltre.

#gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Scusate, quali erano le offerte di lavoro che Pamela Prati riceveva prima del caso Mark Caltagirone?

#gfvip

Saverio Capobianco@Saverio_94

A me la Prati fa anche tenerezza e probabilmente l'accanimento all'epoca fu eccessivo.

Ma questo tentativo di riabilitarla sul caso Caltagirone è ridicolo.

Ricordiamoci l'affaire dei bambini e le figuracce nelle ospitate televisive.

tweet pamela prati 3

Mi sa che avete la memoria corta.

#GFVip

Trash Italiano@trash_italiano

Immaginate se questo blocco su Pamela Prati fosse stato affidato a Francesca Fagnani.

#GFVIP

Andrea Conti@IlContiAndrea

Orietta Berti ha preso il toro per le corna dubitando della truffa e, infatti, la vera natura è venuta fuori con gli insulti e le urla. Anche Sonia è uscita allo scoperto “andavi gratis per la gloria in tv per mesi”. Spegnete i riflettori su questa storia #GFvip

tweet pamela prati 6

Trash Italiano@trash_italiano

DIAMO UN SENSO A QUESTO CACHET: ORIETTA VS PAMELA PRATI #GFVIP

MasterBB@MasterAb88

Vogliamo il Prati Gate in risposta al Troia Gate della Rai

#gfvip #ballandoconlestelle

BICCY.IT@BITCHYFit

L’infarto di Mark, la mafia, l’hacker… ragazzi ma questa seconda stagione è pazzesca

#GFVip

Cussiddu@cussiddu

Io non ho ancora capito come Netflix non abbia ancora fatto una serie su Pamela Prati #gfvip

Trash Italiano@trash_italiano

Ma vi ricordate Silvia Sbrigoli e il Monsignore? Per me miglior attori di fantasia non protagonisti. #GFVIP

tweet pamela prati 8

LALLERO@see_lallero

Proprio come tre anni fa: non si capisce una mazza di tutta 'sta storiella. #GFVIP

trashbiccis@trashbiccis

Visto che un quarto di cast dopo nemmeno un mese è fuori Alfonso facciamo entrare: Eliana Michelazzo Pamela Perricciolo Simone Coppi Silvia Sbrigoli e il Monsignore

#GFVip

? Phonta ?@PhOnTaNeLlA1

Mi sembra molto coerente raccontare tutta questa storia imbarazzante di Pamela Prati nella giornata mondiale della Salute Mentale.

#GFVIP

pamela prati 1 pamela prati pamela prati al grande fratello vip 3 tweet pamela prati 7