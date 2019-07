TEORIA DELL’EROS – LA PAURA PER L’INTERVENTO ALLE CORDE VOCALI IN GERMANIA, LE MANCATE CELEBRAZIONI DELL’ANNIVERSARIO E I CONCERTI DA SEPARATI: ECCO PERCHÉ EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI – SU “NOVELLA 2000” IN EDICOLA DAL 10 LUGLIO TUTTI I DETTAGLI DELLA SEPARAZIONE TRA IL CANTANTE E LA MODELLA DOPO DIECI ANNI DI RELAZIONE

"Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile". Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano così all'ANSA, in una nota dell'ufficio stampa, la fine del loro matrimonio. "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - hanno aggiunto -. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione".

Di certo c’è solo un fatto: fino ad ora che andiamo in stampa né Marica, né Eros hanno smentito le voci che li vogliono in crisi. E il loro silenzio prolungato è così difficile da considerare come un “me ne frego delle voci, vado avanti come se nulla fosse”. Perché quelle voci non sono il “nulla”, rispondono al legittimo desiderio dei fan di una delle piu belle coppie del mondo dello spettacolo, che vogliono sapere se la coppia esiste ancora o no. E chi di fan vive, ai fan dovrebbe in qual- che modo rispondere. Invece il loro silenzio suona come una scelta. E un silenzio cosi, di fronte a una “falsa voce”, trasforma quella voce, in una “voce vera”.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti proprio quest’anno compiono dieci anni insie- me: si sono conosciuti all’Arena di Verona per la premiazione del Wind Music Awards, era il 2009, lui aveva chiesto di ricevere il premio da Monica Bellucci, gli organizzatori gli hanno detto: «Ti mandiamo una modella bella e giovane». Era Marica. Fu amore a prima vista.

Due anni dopo e nata Raffaela Maria, la loro prima fi- glia, nel 2014 le nozze, l’anno dopo e arrivato Gabrio Tullio, secondo figlio. La coppia e diventata solida, una famiglia. Almeno finora lo e sta- ta. Poi di recente e arrivata la paura, un mostro nerissimo: l’operazione alle corde vocali cui Eros si e sottoposto ad Amburgo, in Germania, ai primi di maggio e che l’ha costretto a interrompere, da meta aprile al 10 luglio, il suo tour mondiale Vita ce n’e.

Un tour che per Eros e forse piu importante del solito perche celebra i suoi 35 anni di attivita, oltre al suo 14° album. Un intoppo a un tour cosi carico di aspettative, facile che diven- ti fonte di grande rabbia e delusione. L’operazione e andata bene, lui stes- so, fin da subito dopo l’intervento, ha iniziato a ripetere (e forse ripe- tersi) di sentirsi “piu forte di prima”. Comunque, dall’11 luglio torna sul palco a Locarno. Prima tappa dopo lo stop. La prima di una serie di tap- pe che fino al prossimo dicembre lo portera in giro per l’Europa. Poi da gennaio andra nel resto del mondo: dall’Australia, al Messico, agli Stati Uniti. Proprio le mete saltate per il problema alle corde vocali. Il periodo da vivere e condividere con Marica sara poco. Cio che sorprende, e che e stato poco pure il tempo che i due hanno condiviso nella fase “dell’allarme rosso”, quella in cui Eros scopriva il problema alle corde vocali e lo risolveva operandosi.

Questa distanza e proprio quella che ha portato a parlare per la prima vol- ta di crisi di coppia un paio di setti- mane fa. Dopo poco, a rimpolpare l’ipotesi di crisi, e arrivato il carico da 90 del sito Dagospia, sempre informatissimo, che ha sparato: «Non e una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati dopo dieci anni. La modella vivrebbe gia in un’altra casa. L’annuncio ufficiale nei prossimi giorni?».

L’ipotesi di crisi e sostenuta prima di tutto dal fatto che Marica ed Eros non compaiono insieme in pubblico da un bel po’. E da un bel po’ non si scambiano messaggi d’amore sui social, strano in effetti in un pe- riodo difficile, in cui manifestazioni quantomeno di sostegno sono qua- si attese. In particolare, Eros ha passato sempre piu tempo nella villa in Franciacorta, mentre Marica (quan- do non era in viaggio), era a Milano tra eventi mondani e serate, spesso con l’amica Melissa Satta.

Vero: Eros in Franciacorta c’e stato per rimettersi in forza, respirare aria pulita, vivere i due mesi di convalescenza prescritti in un ambiente sano. Qualche amico e andato a trovarlo, per esempio Biagio Antonacci. Eros ha postato sui social il 10 maggio la foto di loro che passeggiano tra i vigneti, scrivendo: «ll dopo operazione prosegue molto bene soprattutto se ci sono amici cosi. Grazie fratello».

Marica nel frattempo ha continuato a fare in citta shooting fotografici, campagne promozionali, e il suo lavoro. Al concerto di Vasco, e stato poi detto, Eros e Marica erano insieme, ma distanti. A quello di Ed Sheeran lui e andato con la figlia Aurora, poche file piu dietro c’era l’ex moglie Michelle Hunziker. Era piu o meno meta giugno, in contemporanea Marica era impegnata in eventi e shooting per Women Talents Milano, l’agenzia di modelle che segue lei e Melissa Satta (con cui appunto si e trovata a spendere serate).

Ma Eros e l’ex moglie Michelle hanno un ottimo rapporto, solo di amicizia (Michelle e legatissima al marito Tomaso Trussardi), non dovrebbe essere questo il problema per Marica, che va molto d’accordo anche Aurora, figlia che la Hunziker ha avuto con Eros. Piu significativi forse i silenzi sui social.

Eros e Marica a giugno hanno festeggiato cinque anni di nozze, avevano due occasioni per celebrare l’anniversario: il 6 giugno, quando si sono sposati nel 2014, e il 21 giugno quando sempre nel 2014 hanno organizzato il party. In nessuna delle due occasioni, Eros e Marica hanno postato qualcosa che facesse riferimento alla coppia.

L’anno prima invece era capitato, l’anniversario l’avevano festeggiato, foto dei festeggiamenti le avevano condivise sui social. Ora che scriviamo, l’ultimo post con Marica, che Eros ha postato sui so- cial risale a San Valentino, si scambia- no un bacio, lui sopra ha disegnato un cuore. Accanto ha scritto: «A tut- ti gli innamorati e a te che mi ami e supporti la mia vita, come nessuno sa fare». Lei invece a San Valentino non ha postato nulla.

Per trovare sui social di Marica una foto col marito bisogna scorrere indietro nel tem- po fino al 6 dicembre, l’occasione era celebrare l’uscita del nuovo al- bum di lui Vita ce n’e. Spulciando meglio i social di Marica, pero, si sco- pre che probabilmente messaggi ri- feriti a Eros li ha sempre mandati. Velatamente, con delicatezza. E non buoni. Per esempio, il 20 aprile lei posta sue foto in bianco e nero in cui e seria, bellissima. «Why so serious?» («Perche cosi seria?»), scrive, accan- to un cuore nero. Erano i giorni in cui Eros aveva interrotto il tour euro- peo. Stop programmato per le vacan- ze, almeno cosi si pensava, prima di sapere dell’operazione. In quei gior- ni forse l’intervento si stava gia orga- nizzando? La coppia viveva tensioni? Che tipo di tensioni: lavorative o an- che estese alla coppia?

Il 3 maggio lei ancora sui social posta una foto sempre in bianco e nero in cui, costume e ali nere, sembra un cigno nero. Scrive: «Teoria del ci- gno nero. Eventi inaspettati: grande portata, grandi conseguenze». Che significa? Brutti presagi?

Il 7 mag- gio sui social di Eros, lui posta una foto col medico che l’ha operato in Germania e per la prima volta parla dell’operazione: «Alla fine della pri- ma fase del tour ho dovuto necessa- riamente fermarmi per farmi opera- re alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare piu forte di prima. Ora dovro stare fer- mo e riabilitarmi per due mesi. Mi di- spiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recuperero tutto l’anno prossimo. Ma in Europa riprendero regolarmente l’11 luglio a Locarno».

Da questo momento in poi Eros diventa quasi un “carro armato”, sui social posta solo e sempre messaggi sul tour che deve ripartire. Il 17 maggio, quando Marica compie 31 anni, lei sui social si fa gli augu- ri da sola: «Happy Birthday to me», scrive accanto a una foto in cui un gattino riflesso in uno specchio d’ac- qua diventa una tigre. Lui in con- temporanea pubblica tre post in cui annuncia i concerti estivi. Cioe: lui combatte sul fronte lavoro.

Lei combatte in modo da diventare Marica- gattino-tigre. Della coppia nessuna traccia. Poi lei va a Cannes e il 19 maggio sul red carpet e sola. Lui e ancora in Franciacorta a curarsi. Lei il 23 maggio posta una foto, sem- pre bellissima, con posa innaturale: «Una donna non rivelera mai quan- to e scomoda la situazione in cui puo essere», scrive. Scomoda perche? L’amore non e mai del tutto confortevole, soprat- tutto (e qualcuno giura che e il loro caso) se e un amore autentico.

